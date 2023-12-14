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غموض موقف حمدالله قبل موقعة الأهلي

12/14/2023 9:19:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يختبر الجهاز الفني لاتحاد جدة، بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مساء اليوم الخميس، جاهزية المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق، لمباراة الأهلي المصري يوم الجمعة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.
ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن موقف حمدالله من مباراة الأهلي يبقى غامضا بعد غيابه عن مباراة أوكلاند سيتي النيوزلندي، وأيضا الحصة التدريبية التي جرت مساء أمس الأربعاء، بسبب إصابته في العضلة الأمامية.
وأصيب حمدالله خلال مباراة ضمك التي أقيمت الخميس الماضي في الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.
في المقابل، استعاد اتحاد جدة جهود عبدالرحمن العبود، حيث شارك في تدريبات مساء أمس، وبات جاهزا لخوض مباراة الأهلي.
وكان العبود غاب عن مباراة أوكلاند سيتي بسبب تعرضه لوعكة صحية.
وتخطى اتحاد جدة عقبة أوكلاند سيتي بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة أول أمس الثلاثاء في الدور التمهيدي من مونديال الأندية.

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