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خالد سرحان يعتذر للشعب السعودي بعد سرقة حساباته

12/14/2023 9:19:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسبّبت سرقة الصفحة الرسمية للفنان خالد سرحان على "فيسبوك" في حدوث أزمة بينه وبين الشعب السعودي بعد تداول رسائل إساءة إليهم نُسبت إليه.

ووجّه خالد سرحان رسالة اعتذار إلى الشعب السعودي أكد فيها سرقة الصفحة الخاصة به على "فيسبوك"؛ واضطراره للتوجه إلى مباحث الإنترنت لتقديم بلاغ عن السرقة.

لها


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