خالد سرحان يعتذر للشعب السعودي بعد سرقة حساباته
التاريخ
12/14/2023 9:19:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسبّبت سرقة الصفحة الرسمية للفنان خالد سرحان على "فيسبوك" في حدوث أزمة بينه وبين الشعب السعودي بعد تداول رسائل إساءة إليهم نُسبت إليه.
ووجّه خالد سرحان رسالة اعتذار إلى الشعب السعودي أكد فيها سرقة الصفحة الخاصة به على "فيسبوك"؛ واضطراره للتوجه إلى مباحث الإنترنت لتقديم بلاغ عن السرقة.
لها
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