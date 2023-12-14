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الرئيس الروسي يتحدث عن خطط صناعة الطيران الوطنية

12/14/2023 9:19:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي السنوي اليوم الخميس، عن أن روسيا تخطط لصناعة أكثر من ألف طائرة بحلول العام 2030.
وقال الرئيس الروسي: "نخطط لإنتاج أكثر من ألف طائرة بحلول العام 2030"، وأشار إلى أن روسيا تخطط لإنتاج طائرات وطنية من طراز "أم أس-21"، وإعادة تزويد الطائرات الحالية بمحركات وطنية.

وأضاف بوتين: "نحن بحاجة للبدء في إنتاج المحرك التالي، وهو المحرك PD-35، والذي سيمكننا من زيادة عدد طائرات طويلة المدى، بما في ذلك الطائرات من طراز Il-96-400".
وأكدت الحكومة الروسية مرارا أن القيود الغربية لن تمنعها من إنتاج الطائرة الروسية من طراز "أم أس-21".

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