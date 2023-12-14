الرئيس الروسي يتحدث عن خطط صناعة الطيران الوطنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي السنوي اليوم الخميس، عن أن روسيا تخطط لصناعة أكثر من ألف طائرة بحلول العام 2030.
وقال الرئيس الروسي: "نخطط لإنتاج أكثر من ألف طائرة بحلول العام 2030"، وأشار إلى أن روسيا تخطط لإنتاج طائرات وطنية من طراز "أم أس-21"، وإعادة تزويد الطائرات الحالية بمحركات وطنية.
وأضاف بوتين: "نحن بحاجة للبدء في إنتاج المحرك التالي، وهو المحرك PD-35، والذي سيمكننا من زيادة عدد طائرات طويلة المدى، بما في ذلك الطائرات من طراز Il-96-400".
وأكدت الحكومة الروسية مرارا أن القيود الغربية لن تمنعها من إنتاج الطائرة الروسية من طراز "أم أس-21".
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