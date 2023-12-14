افتتاح وحدة العناية بالقدم السكري في مستشفى الحسين السلط الجديد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح مدير مستشفى الحسين السلط الجديد الدكتور رامي أبو رمان، اليوم الخميس وحدة العناية بالقدم السكري والجروح.

وقال أبو رمان في تصريحات إنه تم تجهيز هذه الوحدة المتخصصة بالبنية التحتية والمستلزمات وتدريب الكادر الطبي والتمريضي بدورات متخصصة في هذا المجال.

وثمن مدير المستشفى جهود وزير الصحة فراس الهواري على دعمه الدائم للمستشفى لافتتاح واستحداث وحدات تخصصية جديدة وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أنه تأمين الوحدة بالمواد والأجهزة والمستلزمات اللازمة وفق أحدث المعايير العالمية في هذا التخصص.



وأكد أبو رمان أن افتتاح هذه الوحدة سيؤدي الى تطوير نوعي في الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين والتسهيل عليهم ويخفف على المرضى عناء الدخول للمستشفى لفترات طويلة مما يؤدي الى تخفيف الضغط على الكوادر الطبية ويقلل من مضاعفات والتبعات المرضية في مثل هذه الحالات.



وشكر أبو رمان الكادر الطبي والتمريضي القائم على هذا الإنجاز وخص بالذكر الدكتور صلاح صلاح رئيس قسم الجراحات في مستشفى الحسين السلط الجديد.

























