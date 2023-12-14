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مذكرة تعاون بين وزارة الثقافة ومؤسسة الجبل الفيروزي

12/14/2023 9:18:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، مع مؤسسة الجبل الفيروزي للمحافظة على التراث والتدريب في بلاد الشام، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين.
ووقع المذكرة وزيرة الثقافة هيفاء النجار، والمدير الإقليمي للمؤسسة ريتشارد أدويري هاوس، في مركز إربد الثقافي.
وقالت النجار، إن الشراكة مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة والمجتمعات المحلية، جزء لا يتجزأ من عمل الوزارة، لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتدريب المبدعين والموهوبين .

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