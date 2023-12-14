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مستعمرون يجبرون فلسطينيا على مغادرة أرضه ويستولون على بيت متنقل في بيت لحم

12/14/2023 9:18:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أجبر مستعمرون اليوم الخميس، مواطنا فلسطينيا على مغادرة أرضه تحت تهديد السلاح، واستولوا على بيت متنقل "كرافان" في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لــــــــ"وفا "، بأن مجموعة من المستعمرين أجبرت المواطن الفلسطيني علي محمد موسى حميد (65 عاما) على مغادرة أرضه في منطقة "واد حباحب" شرق البلدة، واستولت على بيت متنقل "كرافان"، وخلية شمسية، علما أنها المرة الثانية التي يجبر المستعمرون المواطن الفلسطيني حميد على مغادرة أرضه.
وأضاف بريجية أن المواطن الفلسطيني خالد حسن عبيات اضطر إلى مغادرة أرضه القريبة من منطقة "عش غراب" شمال شرق بيت ساحور في محافظة بيت لحم، عقب تهديد المستعمرين له.




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