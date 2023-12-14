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وزير الأوقاف: الانتهاء من مشروع إسكان الأسر الفقيرة بالشونة الشمالية قريباً

12/14/2023 9:18:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، عن قرب انتهاء وتسليم مشروع إسكان الأسر الفقيرة الأول من نوعه، والممول من الصندوق في لواء الأغوار الشمالية.
جاء ذلك، خلال افتتاحه اليوم الخميس، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية في منطقة العدسية الشمالية التابعة للواء الأغوار الشمالية.
وقال الخلايلة إن مشروع الوحدات والسكنية للأسر العفيفة بالشونة الشمالية، الذي بدأ العمل به بداية العام الحالي، يقام على قطعة أرض تعود لصندوق الزكاة، ويضم 10 وحدات سكنية بمساحة 75 مترا مربعا لكل منها.

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