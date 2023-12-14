Thursday, 14 December 2023 08:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يسرا تعتذر لوزيرة الثقافة السابقة بسبب غيابها عن جنازة زوجها

12/14/2023 9:18:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدّمت الفنانة الكبيرة يسرا اعتذاراً الى صديقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية السابقة لعدم تمكنها من حضور جنازة زوجها المهندس مدحت شليق، الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي وشُيّعت جنازته من مسجد الشرطة ظهر أمس الأربعاء.
ونعت يسرا، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" زوج صديقتها، مطالبةً جميع متابعيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



MENAFN14122023000208011052ID1107598261

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث