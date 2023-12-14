تحذير من كارثة بعد 4 ساعات في غزة
التاريخ
12/14/2023 9:18:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمهل مستشفى كمال عدوان شمال القطاع 4 ساعات لإخلائه بدعوى أن حركة حماس تستخدمه عسكريا.
وبحسب بيان للوزارة فإن "الاحتلال مسعور ويقصف بشكل مدمر، وقتل 2 من الطواقم الطبية أمس".
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