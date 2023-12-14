وزير المواصلات والاتصالات يستقبل سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى البحرين بمناسبة تعيينه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، بمقر الوزارة اليوم، السيد أدريانو سيلفا بوتشي سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه سفيراً لبلده في المملكة.

وخلال اللقاء، رحب وزير المواصلات والاتصالات بسفير جمهورية البرازيل الاتحادية، مشيدًا بعلاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية، ومنوهاً بأهمية الدفع بها في مختلف القطاعات والمجالات، لاسيما المواصلات والاتصالات.

كما جرى أثناء اللقاء، استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، وبحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب أدريانو سيلفا بوتشي سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لسعادة وزير المواصلات والاتصالات على حفاوة الاستقبال، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء.