وزير المواصلات والاتصالات يستقبل سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى البحرين بمناسبة تعيينه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، بمقر الوزارة اليوم، السيد أدريانو سيلفا بوتشي سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه سفيراً لبلده في المملكة.
وخلال اللقاء، رحب وزير المواصلات والاتصالات بسفير جمهورية البرازيل الاتحادية، مشيدًا بعلاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية، ومنوهاً بأهمية الدفع بها في مختلف القطاعات والمجالات، لاسيما المواصلات والاتصالات.
كما جرى أثناء اللقاء، استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، وبحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب أدريانو سيلفا بوتشي سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لسعادة وزير المواصلات والاتصالات على حفاوة الاستقبال، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء.
MENAFN14122023000055011008ID1107598219
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.