وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين وسلطنة عمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، وما تستند إليه من أسس متينة عززت مسارات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من رعايةٍ واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان.

جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم، سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية في سلطنة عمان الشقيقة، بحضور الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، وخالد بن إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ورنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات، وذلك بمناسبة زيارة وزير المالية والاقتصاد الوطني والوفد المرافق إلى سلطنة عمان الشقيقة، حيث تم استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة، وبالأخص في المجالين المالي والاقتصادي، منوهاً معاليه بأهمية هذه اللقاءات لمواصلة تنمية التعاون الثنائي وتعزيز أطر التنسيق المشترك بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين البلدين في المجالين المالي والاقتصادي، ومناقشة عدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.