وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين وسلطنة عمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، وما تستند إليه من أسس متينة عززت مسارات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من رعايةٍ واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم، سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية في سلطنة عمان الشقيقة، بحضور الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، وخالد بن إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ورنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات، وذلك بمناسبة زيارة وزير المالية والاقتصاد الوطني والوفد المرافق إلى سلطنة عمان الشقيقة، حيث تم استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة، وبالأخص في المجالين المالي والاقتصادي، منوهاً معاليه بأهمية هذه اللقاءات لمواصلة تنمية التعاون الثنائي وتعزيز أطر التنسيق المشترك بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين البلدين في المجالين المالي والاقتصادي، ومناقشة عدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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