تخريج دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية الدفعة الثالثة بقوة دفاع البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقيم بقوة دفاع البحرين تخريج
دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية "الدفعة الثالثة"
من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين)، بحضور
اللواء الركن منير أحمد السبيعي قائد وحدة القوة الاحتياطية الملكية، وذلك صباح اليوم الخميس 14 ديسمبر
2023م، في كلية عيسى العسكرية الملكية.
وعبرت الخريجات في كلمتهن خلال الحفل عن اعتزازهن وفخرهن لما تلقوه من علوم وتدريبات عسكرية خلال هذه الدورة، والتي ساهمت في تأهيلهن عسكرياً وصقل مهاراتهن في هذا الشأن، معاهدين الله عز وجل ثم القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن يكنّ دوماً على أهبة الجاهزية والاستعداد التام للدفاع عن الوطن الغالي، وأن يكن بعون الله تعالى درعاً منيعاً وقوة رديفة لمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.
وبعد أن أدت الخريجات القسم القانوني قام قائد وحدة القوة الاحتياطية الملكية بتسليم الجوائز التقديرية على المتفوقات، والشهادات على خريجات دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية "الدفعة الثالثة".
حضر التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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