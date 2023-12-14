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تخريج دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية الدفعة الثالثة بقوة دفاع البحرين

12/14/2023 9:15:16 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقيم بقوة دفاع البحرين تخريج
دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية "الدفعة الثالثة"
من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين)، بحضور
اللواء الركن منير أحمد السبيعي قائد وحدة القوة الاحتياطية الملكية، وذلك صباح اليوم الخميس 14 ديسمبر
2023م، في كلية عيسى العسكرية الملكية.

وعبرت الخريجات في كلمتهن خلال الحفل عن اعتزازهن وفخرهن لما تلقوه من علوم وتدريبات عسكرية خلال هذه الدورة، والتي ساهمت في تأهيلهن عسكرياً وصقل مهاراتهن في هذا الشأن، معاهدين الله عز وجل ثم القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن يكنّ دوماً على أهبة الجاهزية والاستعداد التام للدفاع عن الوطن الغالي، وأن يكن بعون الله تعالى درعاً منيعاً وقوة رديفة لمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.

وبعد أن أدت الخريجات القسم القانوني قام قائد وحدة القوة الاحتياطية الملكية بتسليم الجوائز التقديرية على المتفوقات، والشهادات على خريجات دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية "الدفعة الثالثة".

حضر التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

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