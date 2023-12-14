وزير الداخلية: إننا أمام مرحلة انتقالية من شرطة تقليدية إلى شرطة عصرية أساسها التطور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شهد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية ، صباح اليوم ، بمناسبة يوم شرطة البحرين والذي يعد مناسبة وطنية لاستذكار العطاء في أروع صوره والإخلاص في أرقى معانيه.
وكان في الاستقبال لدى وصول وزير الداخلية، الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وعدد من المسئولين والضباط بالوزارة.
وفي بداية الاحتفال ، تم عزف سلام وزير الداخلية ، ثم تفضل الوزير بتفقد الطابور ، لتبدأ بعدها الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى وزير الداخلية ، كلمة بهذه المناسبة ، هذا نصها:
يشرفني ، وببالغ الفخر والاعتزاز ، أن أرفع باسمي ونيابة عن كافة منسوبي وزارة الداخلية ، أسمى آيات التهاني والتبريكات ، إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي سيدي، حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، مقاليد الحكم. ويسرني أن نجتمع في هذا اليوم المبارك من أيام الوطن للاحتفال بيوم شرطة البحرين. وهي مناسبة وطنية نستذكر فيها ما تجاوزناه من ظروف أمنية استثنائية ، بفضل من الله سبحانه وتعالى وحكمة قيادة سيدي جلالة الملك المعظم، واخلاص المخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي. وأخص بالشكر الجزيل في هذا المقام من ضحوا بأنفسهم في سبيل حفظ الأمن من رجالنا الأوفياء المصابين. وإنني من هذا المكان وباسمكم، أنقل لهم خالص شكرنا وتقديرنا جميعا ، ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وما قدموه من تضحيات، مؤكدا أن سيرتهم العطرة ، ستظل نبراسا مضيئا للأجيال القادمة. أيها الإخوة، إن الانتماء الوطني ، قيمة عظيمة يستوعبها الشرفاء ويجسدها الأوفياء. وأنتم خير من يحافظ على هذه المسيرة الأمنية بما لديكم من علم وخبرة وما تتميزون به من عزيمة وولاء واخلاص للتعامل مع التحديات الأمنية في المرحلة القادمة ، خصوصا وأننا أمام مرحلة انتقالية من شرطة تقليدية إلى شرطة عصرية ، أساسها التطور الهائل الذي طرأ على تقنية المعلومات ، وهو ما يشكل محورا رئيسيا في استراتيجيتنا الأمنية المستقبلية وانعكاس ذلك على أدائنا الأمني بشكل عام وسرعة ودقة وكفاءة الخدمات الأمنية التي تقدمها الوزارة. كما يبقى المرتكز الأمني الآخر ، هو حماية هويتنا الوطنية وعاداتنا الحميدة من خلال تفعيل مختلف مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا" بمشاركة المواطنين الأعزاء. الحضور الكريم ، إن كلمتي في هذا اليوم المبارك إلى منسوبي شرطة البحرين في ميادين الحق والإنسانية على امتداد ربوع الوطن: أنتم ركيزة حفظ النظام والسكينة والاستقرار وحماة الحق وسلامة الوطن والإنسان ، وأداة القانون بحزم وعدالة وإنسانية وشجاعة وإقدام . فمسئوليتكم جليلة ورسالتكم نبيلة ، فيعلوا شأنكم من باب نزاهتكم ونبل إنسانيتكم ومواصلة جهودكم وتضحياتكم لينعم المجتمع البحريني بالأمن والاستقرار. فوجب عليّ الشكر لكم بلسان الحال لأنكم مخلصون في حمل الأمانة وأمناء على ما أقسمتم وعاهدتم الله في أداء واجبكم الوطني. ويجب أن تعرفوا ، أنكم محل ثقتي واعتزازي ومصدر تصميمي وعطائي .. فشكرا لكم جميعا ، أيها الأخوة الأعزاء ، ضباطا وشرطة ومدنيين...وتأكدوا أنني فخور بكم وبتميزكم للحفاظ على مسيرة شرطة البحرين الخالدة. كما وأتقدم في هذه المناسبة إلى الخريجين من الأكاديمية الملكية للشرطة ، بالتهنئة، مؤكدا أنه ومن حسن الطالع ، أنكم نلتم شرف الخدمة الأبيّة للملك والوطن ، وأن أمامكم طريقا من العمل الجاد ، سائلا الله لكم التوفيق والنجاح . والتهنئة موصولة إلى أهالي الخريجين في هذه المناسبة الطيبة ، كما وأعرب عن شكري وتقديري للأكاديمية الملكية للشرطة على الاهتمام والرعاية التي أحاطت بها الخريجين في مسيرتهم التعليمية والتدريبية . حفظ الله البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والأمان ، في ظل قيادة قائد الوطن وحامي قيمه الانسانية وهويته العروبية المسلمة ، سيدي ، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم.
وتضمن الاحتفال ، تخريج الدفعة الثالثة عشرة من التلاميذ العسكريين والذين اجتازوا بنجاح جميع متطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس من الأكاديمية الملكية للشرطة في القانون والعلوم الشرطية ، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على المضي قدما في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطور في العمل الأمني ، وفق أحدث المعايير المعمول بها في المناهج العلمية والتدريبية ، بما يلبي الاحتياجات الأمنية ويسهم في تعزيز القدرات والمهارات في كافة مجالات العمل الأمني.
وقد أدى الخريجون ، القسم ، ثم تفضل وزير الداخلية بتكريم الأوائل وتسليم الشهادات. وبهذه المناسبة ، هنأ الوزير، الخريجين باجتياز متطلبات التخرج بنجاح ، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن ، معربا عن شكره لذويهم على حرصهم وتشجيعهم ، مثمنا دور الأكاديمية الملكية للشرطة في تحديث البرامج العلمية والتدريبية لمواكبة المتغيرات والتحديات الأمنية ، متمنياً معاليه للجميع ، التوفيق والسداد في خدمة الوطن.
وقد قدمت الفصائل المشاركة في طابور العرض ، استعراضا ميدانيا للمهارات العملية ، أظهرت خلاله كفاءة وانضباطا متميزا ، ثم قدم الفصيل الصامت ، عرضا أظهر خلاله جاهزية ودقة في الأداء ، ليأذن الوزيربعدها بانصراف الطابور ، بعد أداء التحية.
MENAFN14122023000055011008ID1107598214
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.