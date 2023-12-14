وزير الداخلية: إننا أمام مرحلة انتقالية من شرطة تقليدية إلى شرطة عصرية أساسها التطور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شهد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية ، صباح اليوم ، بمناسبة يوم شرطة البحرين والذي يعد مناسبة وطنية لاستذكار العطاء في أروع صوره والإخلاص في أرقى معانيه.

وكان في الاستقبال لدى وصول وزير الداخلية، الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وعدد من المسئولين والضباط بالوزارة.

وفي بداية الاحتفال ، تم عزف سلام وزير الداخلية ، ثم تفضل الوزير بتفقد الطابور ، لتبدأ بعدها الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى وزير الداخلية ، كلمة بهذه المناسبة ، هذا نصها:

يشرفني ، وببالغ الفخر والاعتزاز ، أن أرفع باسمي ونيابة عن كافة منسوبي وزارة الداخلية ، أسمى آيات التهاني والتبريكات ، إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي سيدي، حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، مقاليد الحكم. ويسرني أن نجتمع في هذا اليوم المبارك من أيام الوطن للاحتفال بيوم شرطة البحرين. وهي مناسبة وطنية نستذكر فيها ما تجاوزناه من ظروف أمنية استثنائية ، بفضل من الله سبحانه وتعالى وحكمة قيادة سيدي جلالة الملك المعظم، واخلاص المخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي. وأخص بالشكر الجزيل في هذا المقام من ضحوا بأنفسهم في سبيل حفظ الأمن من رجالنا الأوفياء المصابين. وإنني من هذا المكان وباسمكم، أنقل لهم خالص شكرنا وتقديرنا جميعا ، ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وما قدموه من تضحيات، مؤكدا أن سيرتهم العطرة ، ستظل نبراسا مضيئا للأجيال القادمة. أيها الإخوة، إن الانتماء الوطني ، قيمة عظيمة يستوعبها الشرفاء ويجسدها الأوفياء. وأنتم خير من يحافظ على هذه المسيرة الأمنية بما لديكم من علم وخبرة وما تتميزون به من عزيمة وولاء واخلاص للتعامل مع التحديات الأمنية في المرحلة القادمة ، خصوصا وأننا أمام مرحلة انتقالية من شرطة تقليدية إلى شرطة عصرية ، أساسها التطور الهائل الذي طرأ على تقنية المعلومات ، وهو ما يشكل محورا رئيسيا في استراتيجيتنا الأمنية المستقبلية وانعكاس ذلك على أدائنا الأمني بشكل عام وسرعة ودقة وكفاءة الخدمات الأمنية التي تقدمها الوزارة. كما يبقى المرتكز الأمني الآخر ، هو حماية هويتنا الوطنية وعاداتنا الحميدة من خلال تفعيل مختلف مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا" بمشاركة المواطنين الأعزاء. الحضور الكريم ، إن كلمتي في هذا اليوم المبارك إلى منسوبي شرطة البحرين في ميادين الحق والإنسانية على امتداد ربوع الوطن: أنتم ركيزة حفظ النظام والسكينة والاستقرار وحماة الحق وسلامة الوطن والإنسان ، وأداة القانون بحزم وعدالة وإنسانية وشجاعة وإقدام . فمسئوليتكم جليلة ورسالتكم نبيلة ، فيعلوا شأنكم من باب نزاهتكم ونبل إنسانيتكم ومواصلة جهودكم وتضحياتكم لينعم المجتمع البحريني بالأمن والاستقرار. فوجب عليّ الشكر لكم بلسان الحال لأنكم مخلصون في حمل الأمانة وأمناء على ما أقسمتم وعاهدتم الله في أداء واجبكم الوطني. ويجب أن تعرفوا ، أنكم محل ثقتي واعتزازي ومصدر تصميمي وعطائي .. فشكرا لكم جميعا ، أيها الأخوة الأعزاء ، ضباطا وشرطة ومدنيين...وتأكدوا أنني فخور بكم وبتميزكم للحفاظ على مسيرة شرطة البحرين الخالدة. كما وأتقدم في هذه المناسبة إلى الخريجين من الأكاديمية الملكية للشرطة ، بالتهنئة، مؤكدا أنه ومن حسن الطالع ، أنكم نلتم شرف الخدمة الأبيّة للملك والوطن ، وأن أمامكم طريقا من العمل الجاد ، سائلا الله لكم التوفيق والنجاح . والتهنئة موصولة إلى أهالي الخريجين في هذه المناسبة الطيبة ، كما وأعرب عن شكري وتقديري للأكاديمية الملكية للشرطة على الاهتمام والرعاية التي أحاطت بها الخريجين في مسيرتهم التعليمية والتدريبية . حفظ الله البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والأمان ، في ظل قيادة قائد الوطن وحامي قيمه الانسانية وهويته العروبية المسلمة ، سيدي ، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم.

وتضمن الاحتفال ، تخريج الدفعة الثالثة عشرة من التلاميذ العسكريين والذين اجتازوا بنجاح جميع متطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس من الأكاديمية الملكية للشرطة في القانون والعلوم الشرطية ، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على المضي قدما في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطور في العمل الأمني ، وفق أحدث المعايير المعمول بها في المناهج العلمية والتدريبية ، بما يلبي الاحتياجات الأمنية ويسهم في تعزيز القدرات والمهارات في كافة مجالات العمل الأمني.

وقد أدى الخريجون ، القسم ، ثم تفضل وزير الداخلية بتكريم الأوائل وتسليم الشهادات. وبهذه المناسبة ، هنأ الوزير، الخريجين باجتياز متطلبات التخرج بنجاح ، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن ، معربا عن شكره لذويهم على حرصهم وتشجيعهم ، مثمنا دور الأكاديمية الملكية للشرطة في تحديث البرامج العلمية والتدريبية لمواكبة المتغيرات والتحديات الأمنية ، متمنياً معاليه للجميع ، التوفيق والسداد في خدمة الوطن.

وقد قدمت الفصائل المشاركة في طابور العرض ، استعراضا ميدانيا للمهارات العملية ، أظهرت خلاله كفاءة وانضباطا متميزا ، ثم قدم الفصيل الصامت ، عرضا أظهر خلاله جاهزية ودقة في الأداء ، ليأذن الوزيربعدها بانصراف الطابور ، بعد أداء التحية.