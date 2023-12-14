بيلبورد عربية تطلق موقعها الإلكتروني وقوائمها الموسيقية

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت بيلبورد عربية، وهي منصّة إعلامية تأسّست بالشراكة بين المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام وبيلبورد العالمية، عن إطلاق موقعها الإلكتروني وقوائمها الموسيقية الرائدة عالمياً، على خطى التحوّل الكبير الذي تشهده صناعة الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وازدياد الحاجة لدعم الفنانين العرب واحتضان إبداعاتهم على تنوّعها واختلاف لهجاتها وأنماطها. ويتماشى الاطلاق تماشياً مع استراتيجية المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام المتمثّلة في تقديم محتوى يعكس تطلّعات المتابعين ويشجّع المواهب الجديدة في المنطقة، ويؤكد التزامها لدعم صناع المحتوى والمبدعين في العالم العربي وتسهيل وصولهم إلى الساحة العالمية.

ويأتي الإطلاق في وقت تعتبر فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أسرع مناطق العالم نمواً على مستوى قطاع الموسيقى، وذلك بحسب بيانات“الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية”، ومن المتوقع أن يرتفع حجم صناعة الموسيقى في المنطقة إلى 670 مليون دولار بحلول عام 2027، مدفوعاً بالمواهب الجديدة حيث تقود المملكة العربية السعودية هذا النمو، وتبرز كسوق موسيقي مهم في الشرق الأوسط.

يتطلّع الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه حديثاً إلى تلبية كل ما يرنو إليه عشاق الموسيقى العربية، بما في ذلك اسكتشاف ومتابعة عوالم الفنّانين من خلال المراجعات الدقيقة لأحدث إصداراتهم الفنية، والمقابلات الحصرية معهم، وتغطية لأبرز الفعاليات الموسيقية والفنية. سيركّز موقع بيلبورد عربية على تقديم محتوى متجدّد وعصري يحتفي بالفنّانين العرب المخضرمين ويلهم المبدعين الجدد، كما سيسلّط الضوء على أساطير الموسيقى ونجوم الفن الصاعدين عبر تقديم قصص غلاف رقمية جذابة، تحتفي بتنوع المشهد الموسيقي العربي.

ستكون القوائم العالمية من أبرز سمات بيلبورد عربية، حيث تم إطلاق القائمتين الرائدتين: بيلبورد عربية هوت 100 التي تستعرض الأغاني الأكثر رواجاً بين المستمعين وبيلبورد عربية لأفضل 100 فنان، والتي تسلّط الضوء على أكثر الفنانين العرب شعبية. وفي الأسبوع الأول من الإطلاق، احتلت أغنيتي الفنانة شيرين عبدالوهاب“كلام عينيه” و”الوتر الحساس” المركزين الأول والثاني على التوالي من قائمة بيلبورد عربية هوت 100 ، بينما حصدت أغنية“ياليل ويالعين” للفنان الشامي المركز الثالث، وجاءت في المركز الرابع أغنية“ردي” للفنان عايض وأغنية“دلالي” في المركز الخامس للفنان إل جراندي توتو. أما قائمة بيلبورد عربية لأفضل 100 فنان فقد تضمنت شيرين عبدالوهاب في المركز الأول وإل جراندي توتو في المركز الثاني، وجاء مروان بابلو في المركز الثالث يليه الفنان عمرو دياب في المركز الرابع، بينما حصد الفنان أحمد سعد المركز الخامس. يذكر أن هذه القوائم الأسبوعية سوف تُنشر على موقع بيلبورد عربية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها كل يوم خميس.

وتجدر الإشارة إلى أن قوائم بيلبورد عربية تتبع المعايير الراسخة التي وضعتها بيلبورد العالمية على مدى ثمانية عقود، حتى باتت تُعتبر المرجع العالمي الأساسي لاعتماد واختيار القوائم الموسيقية، حيث تستخلص البيانات من منصّات البث الرقمي الرائدة والتي تغطي أكثر من 200 منطقة حول العالم، مثل Spotify و Anghami و YouTube و Apple Music، لتعكس بذلك تفضيلات الموسيقى العربية على مستوى العالم. وفي بداية 2024، ستُطلق بيلبورد عربية 8 قوائم إضافية بتصنيفات موسيقية متخصّصة لتسليط الضوء على تنوّع الموسيقى العربية، بما في ذلك الخليجية والمصرية والمغربية والشامية والهيب هوب، والمستقل، والشيلات، والمهرجانات.

ستقدّم قوائم بيلبورد عربية الأسبوعية إعادة هيكلة مهمّة لطالما افتقرت إليها صناعة الموسيقى العربية، وستوفّر منصّة للفنانين المخضرمين أو الجدد للوصول إلى جماهير أوسع. كما ستصبح القوائم المتخصّصة المرجع الأساسي لمتابعة الفنانين العرب والاحتفاء بهم وبموسيقاهم.

منذ إطلاقها في يونيو، تمكّنت بيلبورد عربية وفي فترة قصيرة من ترسيخ مكانتها وبناء مجتمع متفاعل يجمع بين الفنانين العرب وعشاق الموسيقى وذلك من خلال الوصول إلى ما يقرب من 90 ألف متابع عبر قنواتها الاجتماعية تنوّعوا بين الفنانين المخضرمين مثل محمد عبده وإليسا وهبة طوجي وكارمن سليمان وبدر الشعيبي، والنجوم الصاعدين مثل بشار الشطي وإسهام النجار وعلي لوكا وعبير نعمة. وستقدّم بيلبورد عربية خلال العام القادم المزيد من مبادرات بيلبورد الشهيرة، بما في ذلك حفل الجوائز الموسيقية، و”أسبوع الموسيقى العربية”، وفعاليات مسرح بيلبورد، وبرنامج“المرأة في عالم الموسيقى”، وغيرها.

يذكر أن موقع بيلبورد عربية وقوائمه الموسيقية الرئيسية أصبحوا متاحين الآن ويمكن الوصول إليهم عبر الرابط .