بيلبورد عربية تطلق موقعها الإلكتروني وقوائمها الموسيقية

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أعلنت بيلبورد عربية، وهي منصّة إعلامية تأسّست بالشراكة بين المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام وبيلبورد العالمية، عن إطلاق موقعها الإلكتروني وقوائمها الموسيقية الرائدة عالمياً، على خطى التحوّل الكبير الذي تشهده صناعة الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وازدياد الحاجة لدعم الفنانين العرب واحتضان إبداعاتهم على تنوّعها واختلاف لهجاتها وأنماطها. ويتماشى الاطلاق تماشياً مع استراتيجية المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام المتمثّلة في تقديم محتوى يعكس تطلّعات المتابعين ويشجّع المواهب الجديدة في المنطقة، ويؤكد التزامها لدعم صناع المحتوى والمبدعين في العالم العربي وتسهيل وصولهم إلى الساحة العالمية.
ويأتي الإطلاق في وقت تعتبر فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أسرع مناطق العالم نمواً على مستوى قطاع الموسيقى، وذلك بحسب بيانات“الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية”، ومن المتوقع أن يرتفع حجم صناعة الموسيقى في المنطقة إلى 670 مليون دولار بحلول عام 2027، مدفوعاً بالمواهب الجديدة حيث تقود المملكة العربية السعودية هذا النمو، وتبرز كسوق موسيقي مهم في الشرق الأوسط.
يتطلّع الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه حديثاً إلى تلبية كل ما يرنو إليه عشاق الموسيقى العربية، بما في ذلك اسكتشاف ومتابعة عوالم الفنّانين من خلال المراجعات الدقيقة لأحدث إصداراتهم الفنية، والمقابلات الحصرية معهم، وتغطية لأبرز الفعاليات الموسيقية والفنية. سيركّز موقع بيلبورد عربية على تقديم محتوى متجدّد وعصري يحتفي بالفنّانين العرب المخضرمين ويلهم المبدعين الجدد، كما سيسلّط الضوء على أساطير الموسيقى ونجوم الفن الصاعدين عبر تقديم قصص غلاف رقمية جذابة، تحتفي بتنوع المشهد الموسيقي العربي.
ستكون القوائم العالمية من أبرز سمات بيلبورد عربية، حيث تم إطلاق القائمتين الرائدتين: بيلبورد عربية هوت 100 التي تستعرض الأغاني الأكثر رواجاً بين المستمعين وبيلبورد عربية لأفضل 100 فنان، والتي تسلّط الضوء على أكثر الفنانين العرب شعبية. وفي الأسبوع الأول من الإطلاق، احتلت أغنيتي الفنانة شيرين عبدالوهاب“كلام عينيه” و”الوتر الحساس” المركزين الأول والثاني على التوالي من قائمة بيلبورد عربية هوت 100 ، بينما حصدت أغنية“ياليل ويالعين” للفنان الشامي المركز الثالث، وجاءت في المركز الرابع أغنية“ردي” للفنان عايض وأغنية“دلالي” في المركز الخامس للفنان إل جراندي توتو. أما قائمة بيلبورد عربية لأفضل 100 فنان فقد تضمنت شيرين عبدالوهاب في المركز الأول وإل جراندي توتو في المركز الثاني، وجاء مروان بابلو في المركز الثالث يليه الفنان عمرو دياب في المركز الرابع، بينما حصد الفنان أحمد سعد المركز الخامس. يذكر أن هذه القوائم الأسبوعية سوف تُنشر على موقع بيلبورد عربية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها كل يوم خميس.
وتجدر الإشارة إلى أن قوائم بيلبورد عربية تتبع المعايير الراسخة التي وضعتها بيلبورد العالمية على مدى ثمانية عقود، حتى باتت تُعتبر المرجع العالمي الأساسي لاعتماد واختيار القوائم الموسيقية، حيث تستخلص البيانات من منصّات البث الرقمي الرائدة والتي تغطي أكثر من 200 منطقة حول العالم، مثل Spotify و Anghami و YouTube و Apple Music، لتعكس بذلك تفضيلات الموسيقى العربية على مستوى العالم. وفي بداية 2024، ستُطلق بيلبورد عربية 8 قوائم إضافية بتصنيفات موسيقية متخصّصة لتسليط الضوء على تنوّع الموسيقى العربية، بما في ذلك الخليجية والمصرية والمغربية والشامية والهيب هوب، والمستقل، والشيلات، والمهرجانات.
ستقدّم قوائم بيلبورد عربية الأسبوعية إعادة هيكلة مهمّة لطالما افتقرت إليها صناعة الموسيقى العربية، وستوفّر منصّة للفنانين المخضرمين أو الجدد للوصول إلى جماهير أوسع. كما ستصبح القوائم المتخصّصة المرجع الأساسي لمتابعة الفنانين العرب والاحتفاء بهم وبموسيقاهم.
منذ إطلاقها في يونيو، تمكّنت بيلبورد عربية وفي فترة قصيرة من ترسيخ مكانتها وبناء مجتمع متفاعل يجمع بين الفنانين العرب وعشاق الموسيقى وذلك من خلال الوصول إلى ما يقرب من 90 ألف متابع عبر قنواتها الاجتماعية تنوّعوا بين الفنانين المخضرمين مثل محمد عبده وإليسا وهبة طوجي وكارمن سليمان وبدر الشعيبي، والنجوم الصاعدين مثل بشار الشطي وإسهام النجار وعلي لوكا وعبير نعمة. وستقدّم بيلبورد عربية خلال العام القادم المزيد من مبادرات بيلبورد الشهيرة، بما في ذلك حفل الجوائز الموسيقية، و”أسبوع الموسيقى العربية”، وفعاليات مسرح بيلبورد، وبرنامج“المرأة في عالم الموسيقى”، وغيرها.
يذكر أن موقع بيلبورد عربية وقوائمه الموسيقية الرئيسية أصبحوا متاحين الآن ويمكن الوصول إليهم عبر الرابط .
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