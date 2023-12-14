احتفل بموسم الأعياد مع عروض حصرية من إنفينيتي

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) [دبي – الإمارات العربية المتحدة، 14 ديسمبر 2023]: أعلنت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن عروض حصرية متوفرة في جميع صالات عرض إنفينيتي في الدولة بمناسبة موسم الأعياد.
وتعزز هذه العروض الموسمية تجربة العملاء وتمنحهم فرصة الاختيار من هدايا مختلفة تشمل تخفيضات على أسعار السيارات وخدمات مجانية من اختيارهم، بما في ذلك خدمات حماية الطلاء وتظليل النوافذ والصيانة التقنية، وغيرها الكثير.
وتشمل العروض جميع سيارات إنفينيتي ليحصل كل الملّاك على ما يلائم احتياجاتهم. إليكم أبرز الفئات من إنفينيتي والعروض على كلٍ منها:
• سيارة إنفينيتي Q50: تبدأ أسعار سيارة السيدان الرياضية الفاخرة Q50 من 2,299 درهم إماراتي شهرياً، وتتميز بخصائصها التي تجمع بين التصميم العصري والأداء المذهل والتي تتضمن التكنولوجيا المتطورة ومحرك التوربو المزدوج V6 بسعة 3.0 لتر، وهو أخف وأقوى محرك V6 صنعته إنفينيتي على الإطلاق.
• سيارة إنفينيتي QX50: احصل على سيارة الكروس أوفر العائلية QX50 التي تتميز بتصميمها الداخلي الذي يمنحك مستويات لا مثيل لها من الراحة بسعر يبدأ من 2,999 درهم إماراتي شهرياً، واستمتع بخمس سنوات من الضمان وخدمات الصيانة الشاملة وسنة كاملة من خدمات التأمين.
• سيارة إنفينيتي QX55: بمواصفات تجمع بين الأداء والرفاهية، تقدّم لك سيارة إنفينيتي من فئة QX55 كل ما تحتاجه لمغامراتك على الطريق. يمكنك الآن من خلال هذا العرض الحصري الحصول على هذه السيارة المميزة بسعر يبدأ من 3,150 درهم إماراتي شهرياً فقط، والاستمتاع بخمس سنوات من الضمان وخدمات الصيانة الشاملة وسنة كاملة من خدمات التأمين.
• سيارة إنفينيتي QX60: استمتع بكل ما تقدمه هذه السيارة الفاخرة من ميزات عصرية تجمع بين الأناقة والراحة والأداء المتميز بدفعات شهرية تبدأ من 3.699 درهم إماراتي، واحصل على خمس سنوات من الضمان وخدمات الصيانة الشاملة وسنة كاملة من خدمات التأمين.
• سيارة إنفينيتي QX80: يمنح الهيكل الجريء والتفاصيل الدقيقة لتصميم سيارة إنفينيتي الدفع الرباعي الأكثر فخامة QX80 السائق شعوراً لا مثيل له بالقوة والثقة على الطريق. احصل عليها اليوم بأقساط شهرية تبدأ من 5,199 درهم إماراتي، واستمتع بخمس سنوات من الضمان وخدمات الصيانة الشاملة وسنة كاملة من خدمات التأمين.
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