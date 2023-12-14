«BIBF» ينظم احتفالاً لطلبته وموظفيه بمناسبة العيد الوطني المجيد

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- BIBF Leading Excellence ) المنامة – 14 ديسمبر 2023: أقام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المعهد الرائد في التعليم والتدريب في المنطقة، احتفالاً خاصاً لطلبته وموظفيه في مقره بخليج البحرين، وذلك بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم.
وتعقيباً على هذه المبادرة، قال الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد «BIBF»: "بدايةً نود أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم وإلى حكومة مملكة البحرين الموقرة وشعبها الوفي بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيدها الوطني الواحد والخمسين."
وأشاد بما حققته المملكة من منجزات وطنية متميزة في مختلف الميادين بفضل القيادة الحكيمة لجلالة العاهل المعظم، مؤكداً جهود المعهد المستمرة في إعداد جيل مؤهل من الكفاءات البحرينية ليساهم في بناء مستقبل المملكة والاستمرار في زيادة مكتسبات مسيرة التنمية الوطنية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
كما أعرب الدكتور الشيخ عن فخره بالسواعد البحرينية العاملة بالمعهد، والتي تشكل نسبة 88 بالمائة من إجمالي القوى العاملة، مؤكداً حرص المعهد على الاستثمار في كوادره الوطنية، إيماناً بأنهم قادة المستقبل والعنصر الأهم في تحقيق النجاحات والتميّز المستمر.
وأكد الدكتور الشيخ استمرار المعهد بطرح البرامج الداعمة وأهمية تركيز نشاط المعهد وكافة البرامج التدريبية في الفترة القادمة لمواكبة الاحتياجات المستقبلية في قطاع المال والأعمال.
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