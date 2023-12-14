(MENAFN
- Absolute Communication Group)
إصدار صحفي
العلامة التجارية سنهايزر تعلن عن طرح مكبر الصوت أمبيو ميني بالشرق الأوسط
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 ديسمبر 2023، بسعادة غامرة تعلن شركة سنهايزر، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الصوت، عن طرح مكبر الصوت أمبيو ميني في منطقة الشرق الأوسط. تم تصميم هذا الجهاز الصوتي الرائع والمدعوم بتصميمه الأنيق وجودة الصوت منقطعة النظير لإعادة مفهوم الترفيه المنزلي في ثوبه الجديد، حيث يوفر لمستخدميه تجربة سينمائية غامرة وتجربة صوتية مذهلة لعشاق الموسيقى وهم ينعمون بالراحة داخل منازلهم. يعتبر مكبر الصوت أمبيو ميني بمثابة شهادة على التزام العلامة التجارية بالاستمرار في تقديم تجارب صوتية غامرة وعالية المستوى. حيث يتميز الجهاز بتقنية المحاكاة الافتراضية أمبيو، التي توفر صوت ثلاثي الأبعاد وما يصل إلى 7.1.4 محاكاة صوتية افتراضية.
وبفضل خاصية المعايرة الذاتية المتقدمة ووجود أربعة ميكروفونات مدمجة، يستطيع مكبر الصوت أمبيو ميني التكيف مع البيئة المحيطة به وتخصيص الصوت ليتناسب مع كل بيئة بخصائصها الفريدة. ويعني ذلك توصيل كل نغمة وكل حوار وكل مؤثر صوتي بدقة فائقة الوضوح، مما يعزز التجربة السمعية الشاملة. يتم تشغيل هذا الجهاز المذهل من خلال زوج من مكبرات الصوت من الفئة "د" بقدرة 250 واط، مما يتيح تشغيل الصوت بقوة مذهلة تفوق الحجم الصغير لمكبر الصوت. وعندما يتعلق الأمر بالصوت الجهير، لا يكتفي مكبر الصوت أمبيو ميني بتوصيل الصوت فحسب؛ بل يبهرك بالأداء. وحيث إن الجهاز مزود بمكبري صوت بمساحة 4 بوصة، فيمكنه إعادة إنتاج صوت جهير عميق يصل إلى 43 هرتز، ويُعرف ذلك باسم "الصوت الجهير العميق"، مما يضيف عمقًا دراميًا إلى مقاطعك الموسيقية وأفلامك المفضلة.
يقول هيستون سالدانا، مدير المبيعات الإقليمي والأعمال الاستهلاكية للعلامة التجارية سنهايزر في الإمارات العربية المتحدة: "كان هدفنا من ابتكار مكبر الصوت أمبيو ميني هو تقديم منتج يوفر تجربة صوتية فريدة للمستخدم دون المساس بالتصميم أو الراحة في الاستخدام. تم تصميم كل التفاصيل، بدءًا من تقنية المحاكاة الافتراضية أمبيو الغامرة ووصولاً إلى الإعداد السهل والاتصال الثابت، بدقة شديدة لإضفاء طابع الأجواء السينمائية الرائعة داخل منازل عملائنا. يشتهر سوق الشرق الأوسط بالتميز وتقدير قيمة المنتجات عالية الجودة، مما يجعله الجمهور المناسب لطرح مكبر الصوت أمبيو ميني الرائع".
بالإضافة إلى براعته الصوتية، يدعم مكبر الصوت أمبيو ميني خدمات البث الرئيسية ويوفر الاتصال بالواي فاي والبلوتوث. كما أن تصميمه البسيط غير المعقد وجودة البناء الحديثة المتميزة تجعله إضافة أنيقة لأي منزل. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون المزيد من القوة، يوفر مكبر الصوت أمبيو ميني خاصية إضافة ما يصل إلى أربعة أجهزة أمبيو فرعية إضافية، مما يعزز عمق الصوت الجهير وتأثيره. وتضمن هذه المرونة أن يتمكن المستخدمون من تخصيص إعدادات الصوت الخاصة بهم لتتناسب مع تفضيلاتهم، مما يوفر تجربة صوتية شخصية مخصصة لا مثيل لها.
وتقديرًا من مجتمع التكنولوجيا الدولي لتميز مكبر الصوت أمبيو ميني، فقد حصل على خمس جوائز مرموقة، بما في ذلك "الأفضل في معرض ايفا 2023 للإلكترونيات الاستهلاكية" من "تي3" وجائزة "الأفضل في العرض | ايفا 2023" وذلك بناءً على تقييمات موثوقة. تعتبر هذه الجوائز بمثابة شهادة على التزام علامة سنهايزر التجارية بالابتكار والجودة، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الصناعات الصوتية.
يتوفر مكبر الصوت أمبيو ميني بسعر متميز بقيمة 3299 درهم إماراتي، ولذا من المتوقع أن يقدم حلول صوتية عالمية المستوى لمختلف المنازل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. بالإضافة إلى تصميمه الرائع بأبعاد 700 × 100 × 65 ملم، مما يوفر حلاً صوتيًا غامرًا دون شغل مساحةٍ كبيرة. مع إطلاق مكبر الصوت أمبيو ميني، تواصل شركة سنهايزر انطلاقتها في رحلة الابداع في مجال التقنيات الصوتية، وذلك امتدادًا لمنتجاتها التي توفر صوتًا فائقًا وميزات مبتكرة وتجربة مستخدم سلسة دون عناء.
عن العلامة التجارية سنهايزر
في سنهايزر نحن نعيش الصوت ونتنفسه مدفوعون بشغفنا لابتكار حلول صوتية تحدث فرقًا ملموسًا. لقد سعت سنهايزر ولأكثر من 75 عامًا لتحقيق هدفها المتمثل في منح عملائها تجارب صوت متميزة وتغيير مستقبل صناعة الصوت في العالم. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الحلول الصوتية الاحترافية مثل الميكروفونات وأنظمة الاجتماعات وتقنيات البث وأنظمة المراقبة هي جزء من أعمال شركة سنهايزر للأليكترونيات جي ام بي اتش آند كو كيه جي. حيث يتم تشغيل الأعمال التجارية الخاصة بالأجهزة الاستهلاكية مثل سماعات الرأس وأشرطة الصوت وأجهزة السمع المعززة للكلام من قبل شركة سونوفا هولدينج إيه جي بموجِب ترخيص شركة سنهايزر.
عن شركة سونوفا كونسومير هيرينج
تقدم شركة سونوفا كونسومير هيرينج العديد من المنتجات، لا سيما في قطاع الاتصالات اللاسلكية الحقيقية مثل سماعات الرأس وأجهزة السمع بجودة متميزة، بالإضافة إلى سماعات رأس المخصصة لعشاق الموسيقى والعديد من الحلول السمعية المحسنة وأشرطة الصوت تحت العلامة التجارية المميزة سنهايزر. تعد الشركة جزءًا من مجموعة شركات سونوفا الرائدة عالميًا في مجال الحلول السمعية المبتكرة، والتي يقع مقرها الرئيسي في سويسرا ويعمل بها 17000 موظف حول العالم. بينما تشتهر شركة سنهايزر الألمانية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الصوتية بمجموعتها المميزة من المنتجات عالية الدقة، والتي تشمل الميكروفونات، وسماعات الرأس، وسماعات إلكترونيات الطيران المستخدمة في التطبيقات الاستهلاكية والمهنية والتجارية. لم يساهم الاستحواذ على شركة سنهايزر في توسيع نطاق وصول شركة سونوفا إلى قطاع الصوت الاستهلاكي فحسب، بل عزز أيضًا محفظتها الاستثمارية ومكانتها في السوق. وتواصل سونوفا وسنهايزر سعيهما الحثيث لابتكار معايير جديدة في مجال الصوت، وقد أدت جهودهما التعاونية إلى ابتكار حلول صوتية جديدة تستمر في ابتكار مفهوم جديد للتجربة السمعية لدى المستهلكين في جميع أنحاء العالم. ومن خلال تواجدها في 14 دولة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من الكثير من المناطق على مستوى العالم، اكتسبت الشركة سمعة جيدة بخبرتها في تصميم الأنظمة السمعية المتقدمة وتطويرها وتصنيعها، بما في ذلك أجهزة الاتصال اللاسلكية المتوافقة تمامًا للاستخدام مع منتجاتها السمعية المساعدة.
MENAFN14122023005344014686ID1107597012