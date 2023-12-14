في الذكرى السنوية لرحيلها.. زها الثقافي ينظم حفل تأبين لـ منكو

MENAFN - Al Wakeel News)بحضور سمو الأميرة عالية الطباع، نظم مركز زها الثقافي حفل تأبين لمؤسسة المركز السيدة زها جردانة منكو، وذلك في الذكرى السنوية لرحيلها.



وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، في كلمة استذكرت خلالها مناقب الفقيدة "انها شخصية لم ولن تكون عابرة في تاريخ الأردن الحديث، وهي انسانة استثنائية امتلكت القدرة على جمع الناس على حب الخير والعطاء اللامحدود.



واشادت بدور مركز زها الاجتماعي والثقافي في أدائه وبرامجه وشراكاته واستباقيته في تخطيط برامجه على مدى السنوات القادمة، لافته الى ان "زها" سيكون انموذجا لجميع المراكز الاجتماعية والثقافية في المملكة.



وأكدت حرص وزارة الثقافة على الشراكة بين الطرفين بهدف تحسين نوعية الحياة والتنمية الشمولية.



من ناحيته، استذكر رئيس الجامعة الأردنية الاستاذ الدكتور نذير عبيدات مناقب الراحلة زها منكو، قائلا: "وُلِدت وعاشَت مادَّةً قلبَها وعُمرَها جسرًا من محبةٍ ونورٍ، ليعبُرَ عليهِ طلابُ المعرفةِ والمتعبونَ في الحياة".

وأضاف "إن حبُّ زها وآلُ منكو للجامعةِ الأردنيةِ، تجلّى بتأسيسِ ومواصلةِ الدعمِ لمركزِ حمدي منكو، المركزُ الذي كُلّما زُرتُهُ أرى فيهِ شغفَ هذهِ العائلةِ بالعلمِ والبحثِ، وإدراكَهُم بأنَّ في هذهِ الدُّنيا مُتّسعًا للعطاءِ وقوةِ التأثيرِ في مجتمعٍ يحتاجُ الى أن يلتفتَ فيهِ القويُّ إلى الضعيف والعالِمُ إلى الجاهلِ والغنيُّ إلى الفقيرِ، وألّا يبخلَ الجميلُ فيهِ بإهداءِ الآخرينَ صبغةً من الجمالِ، وأن يُهدى بعضُ الحبِّ لمن لم تُتَح له فرصةُ إعطائِهِ".

اما الشاعر اللبناني والاعلامي زاهي وهبي فقال في كلمته "انها سيدةٌ تشبهُ الطبيعة في عطائها، تغيبُ جسداً وتبقى حاضرةً في القلبِ والوجدان، وفي الصدقاتِ الجارية التي تركتها تروي العطاشى إلى العِلم والمعرفة، والحقِّ بالحياةِ الكريمة، مثلما تبقى حاضرة في همّة سيداتِ مركز زها، اللواتي يواصلنَ المسيرة بقيادة مديرة المركز رانيا صبيح بكل عزمٍ وإيمان، وتبقى في كل مكانٍ غرستْ فيه حباً وفرحاً وحياة.



واستذكر مندوب أمين عمان نائبه محمد القيسي إنجازات المرحومة، مشيرا الى أن عطائها شهد له الجميع وأنها عكست إرادة صلبة تمثل إرادة نشميات ونشامى الأردن، وأنها كانت سيدة رائدة في العمل التطوعي وصانعة لفرح الأطفال.

وقال مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور ان الفقيدة كانت من اصحاب القلوب التي تنبض بالخير وتستجيب لآلام الناس وحاجاتهم وآثارها خالدة تعود بالخير على الآخرين.



واستذكر عطائها في انشاء قسم للأطفال في مركز الحسين للسرطان، والذي كان غير مسبوق في ذلك الوقت، مبينا ان القسم منذ إنشائه استقبل حوالي (10) آلاف طفل مصاب بالسرطان، حيث يستقبل حوالي (500) طفل سنويا.



ولفت الى ان عمل الخير متجذر في مجتمعنا وثقافتنا العربية والاسلامية، والمرحومة كانت احد رواد هذا العمل.



والقت كلمة أصدقاء الفقيدة الفنانة عزه فهمي، تحدثت خلالها عن علاقتها الشخصية والصداقة التي كانت تجمعهما.



كما ألقت دانا السجدي كلمة باسم اسرة الفقيدة.

بدورها، استذكرت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيه صبيح الفقيدة، وتحدثت حول دور الفقيدة منكو في مسيرتها منذ حوالي (20) عاما في مركز "زها " الثقافي، وكيف استطاعت، بتوجيه من المرحومة، النهوض والتوسع بالمركز ليصبح اليوم مبادرة ملكية سامية وأحد المراكز المميزة وله (24) فرعا في مختلف أنحاء المملكة، ويقدم خدمات مجانية بمختلف المجالات الثقافية والفنية وغيرها.



وبينت ان المركز يساهم في تشجيع الاطفال واليافعين على الإبداع والابتكار والتفكير الخلاق، ليكون لجميع الاطفال فرصا متساوية وقدرة على التغيير في حياتهم ومجتمعاتهم.

وتخلل الحفل عرض فيديو عن انجازات الفقيدة ودورها في انشاء مركز "زها "، الذي أصبح اليوم انموذجًا في الخدمات التي يقدمها للأطفال والشباب، بالاضافة الى دعمها لمشاريع عدة أخرى منها مركز حمدي منكو في الجامعة الاردنية ودعمها لمركز الحسين للسرطان وغيرها من المشاريع.



كما تضمن الحفل عرضا عن مسيرة مركز زها الثقافي منذ إنشائه والخدمات التي يقدمها من خلال جميع فروعه في جميع أنحاء المملكة.