تصريحات أوروبية بشأن الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News)دعا رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى وقف اغتيال المدنيين ووقف إطلاق النار في غزة.



من جهته، قال رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار إن الموقف الأوروبي من غزة يتحول تدريجيا، مضيفا أنه أبلغ زملاءه أن كثيرا من الدول تخسر مصداقيتها بسبب موقفها من الحرب على غزة.



في الإطار، قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الوضع في غزة يتطلب تدخلا لإنهاء النزاع، وتحرير المحتجزين، وتجنب الكارثة الإنسانية.

