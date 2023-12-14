تصريحات أوروبية بشأن الحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
دعا رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى وقف اغتيال المدنيين ووقف إطلاق النار في غزة.
من جهته، قال رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار إن الموقف الأوروبي من غزة يتحول تدريجيا، مضيفا أنه أبلغ زملاءه أن كثيرا من الدول تخسر مصداقيتها بسبب موقفها من الحرب على غزة.
في الإطار، قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الوضع في غزة يتطلب تدخلا لإنهاء النزاع، وتحرير المحتجزين، وتجنب الكارثة الإنسانية.
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