مبابي محبط رغم تأهل باريس سان جيرمان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النجم كيليان مبابي يشعر بالإحباط رغم تأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.قالت الصحيفة إن "الدولي الفرنسي لا يشعر بالرضا بسبب أن النادي الباريسي أهدر فرصة تصدر مجموعته بدلاً من التأهل عن طريق الحلول في الوصافة".وأشارت إلى أن البي إس جي أصبح أمام خيار خوض مواجهة من العيار الثقيل، في ثمن النهائي أمام الأندية التي احتلت المركز الأول في دور المجموعات.



ولفتت إلى أن مبابي أبدى استيائه من إهدار الفريق لخمس فرص محققة أمام بروسيا دورتموند في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.



ونقلت الصحيفة تصريحات للمدرب الإسباني لويس إنريكي أكد خلالها أن شعور مبابي بالإحباط أمراً طبيعياً، لأنه في المقابل مع إهدار هذا العدد الكبير من الفرص كان من الممكن أن يستقبل الفريق هدفاً في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

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