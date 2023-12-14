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60 عامًا على تأسيس الملكية الأردنية تصادف (غدًا)

12/14/2023 8:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يصادف (غدًا) الخامس عشر من شهر كانون أول الجاري الذكرى الستين لتأسيس شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية على يد مؤسسها الملك الحسين رحمه الله عام 1963 وبدء انطلاقتها في أجواء العالم لتكون سفير صداقة وتفاهم ومودة، وبتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني رعاه الله ما تزال الملكية الأردنية تقوم بهذا الدور على أسس من التطور والحداثة والحفاظ على مكانتها المتميزة.
نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية /الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي أعرب عن تقدير الشركة الكبير للاهتمام المتواصل من الدولة والحكومة الأردنية بمسيرتها والحرص على استمرارها للقيام بواجبها كناقل جوي وطني للأردن يُسهم في دعم الاقتصاد الأردني ومشغل أساسي للكوادر البشرية ويدعم الجهود السياحية والثقافية والمجتمعية، مؤكدًا أن الملكية الأردنية شركة وطنية راسخة الجذور، وهي ذات رمزية خاصة للدولة الأردنية وتؤدي دور إستراتيجي محوري في ربط الأردن بالعالم.
وأشار المجالي أن الملكية الأردنية تملك كل مقومات النجاح والانطلاق نحو مستقبل أفضل وسنوظّف تاريخ الشركة وسمعتها وانجازاتها لدعم الجهود الوطنية الهادفة لترويج الأردن كوجهة سياحية وربط عمان بمحطات رئيسية من خلال توفير خيارات سفر عديدة أمام الركاب وبناء شبكة طيران إقليمية متينة وزيادة وتيرة الرحلات الى مدن حيوية، فضلاً عن توسيع شبكة الوجهات لتصل إلى 60 محطة عالمية. وقال ان العام 2023 شكل منعطفًا هامًا على الصعيد التشغيلي وتحديث الأسطول، حيثُ تم التعاقد على ادخال 20 طائرة حديثة من طراز ايرباص A320neo و8 طائرات من طراز امبراير E2 و9 طائرات من طراز بوينع دريملاينر 787-9.
وأضاف أن الملكية الأردنية تواصل استراتيجيتها الطموحة في مجال تعزيز مسيرة الاستدامة والحفاظ على البيئة، وترجمة رسالة الملكية الأردنية في دعم المجتمع المحلي وتقديم الرعاية لمختلف القطاعات ومنها التعليم والنشاطات والفعاليات وتعزيز التطور والابتكار لدى الشباب الأردني.

























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