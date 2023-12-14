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إقالة مدرب منتخب بيرو

12/14/2023 8:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد البيروفي لكرة القدم، إقالة مدرب المنتخب خوان رينوسو بعد احتلال المركز الأخير في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.
وقال الاتحاد في بيان "يشكر اتحاد بيرو لكرة القدم البروفيسور خوان ماكسيمو رينوسو على التزامه بإدارته على رأس الإدارة الفنية لللمنتخب. واليوم توصلنا إلى تفاهم بإنهاء مسؤوليته كمدير فني ونتمنى له النجاح في الخطوات التالية في مسيرته الاحترافية".
وأشار الاتحاد إلى التزام وتفاني رينوسو وفريق عمله "بسبب خبرتهم وسجلهم الحافل الكبير"، مؤكداً أنهم "سيمثلون نجاح المدربين البيروفيين في وجهاتهم القادمة".
ومنذ التعادل مع المنتخب الفنزويلي قبل ثلاثة أسابيع، بدأت شائعات إقالة رينوسو في التزايد، وخلال هذه الفترة، كان المدرب يتفاوض حول شروط رحيله.
ولم يفز منتخب بيرو بأي من المباريات الست التي خاضها في التصفيات، حيث تعادل في اثنتين وخسر أربعة ليحصد نقطتين فقط يتذيل بهما الترتيب.
كما تراجع المنتخب في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى المركز 35، بعد بقائه ضمن العشرين الأوائل لعدة سنوات.

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