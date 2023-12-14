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مورينيو: لا يوجد أحد مثل ديبالا

12/14/2023 8:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشاد المدير الفني لفريق روما، جوزيه مورينيو، مجدداً بالأرجنتيني باولو ديبالا، الذي يعتبره لاعباً لا يمكن تعويضه، والذي سيغيب عن الفريق حتى عام 2024 بسبب إصابة في فخذه الأيسر.
وكشفت الفحوصات التي خضع لها ديبالا بعد مواجهة فيورنتينا، والتي أصيب خلالها واضطر إلى مغادرة ملعب المباراة، أن الآلام التي يشعر به، والتي بدا أنها لن تبعده عن المستطيل الأخضر لأكثر من أسبوع، أكثر خطورة مما كان متوقعاً.
وبات من المؤكد أن الأرجنتيني سيغيب عن المباريات الأربع المتبقية للفريق في عام 2023 بقيادة المدرب البرتغالي، وأولها اليوم الخميس أمام شريف، في المباراة التي يبحث فيها عن التأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، ومباريات الدوري الإيطالي أمام بولونيا ونابولي و'اليوفي'، في ظل الصراع على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.
وتحدث في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مباراة شريف، عن ديبالا قائلاً: "لقد لعب كثيراً العام الماضي، وعندما يكون في الملعب يقدم لنا الكثير. أنا محظوظ بوجوده، والفريق محظوظ بوجوده أيضاً. عندما لا يكون موجوداً فإننا نفتقده كثيراً لأنه مهم للغاية، لكننا ننظر إلى هذا الوضع بابتسامة: عندما يعود سنكون أقوى".
واستطرد "هناك مباراة بوجود ديبالا، وأخرى بدون ديبالا. لا يوجد أحد مثله. لن يكن معنا وكذلك روميلو لوكاكو (بسبب الطرد) في مباراة بولونيا لأنه لا يمكن استنساخهما، سيتعين علينا القيام بذلك بشكل مختلف مع بيلوتي وشعراوي وبيليغريني.. سيكون لدينا جواو كوستا وشيروبيني، وهما لاعبان شابان، لكن بدون ديبالا، الأمر مختلف".
ويخوض روما مباراة اليوم بغرض حجز بطاقة التأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي بدون لاعبه الذي يصنع الفارق. ولتجنب مواجهة فريق قادم من دوري 'الأبطال' من دور الـ 32، يجد روما نفسه بحاجة إلى الفوز على شريف، وخسارة سلافيا براغ أمام سيرفيت السويسري، أو الفوز على شريف بفارق أكثر من 5 أهداف وانتهاء المواجهة الأخرى بالتعادل.

ملاعب

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