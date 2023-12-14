برشقة صاروخية .. القسام تقصف تحشدات لجيش الاحتلال
التاريخ
12/14/2023 8:13:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قصفت كتائب القسام تحشدات لجيش الاحتلال الاسرائيلي في موقع إسناد "صوفا" العسكري برشقة صاروخية
هذا واعلنت كتائب القسام عن استهداف 21 آلية تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي منها 13 دبابة منذ صباح اليوم
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