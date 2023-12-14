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برشقة صاروخية .. القسام تقصف تحشدات لجيش الاحتلال

12/14/2023 8:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت كتائب القسام تحشدات لجيش الاحتلال الاسرائيلي في موقع إسناد "صوفا" العسكري برشقة صاروخية

هذا واعلنت كتائب القسام عن استهداف 21 آلية تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي منها 13 دبابة منذ صباح اليوم

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