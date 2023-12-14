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انتكاسة مانشستر يونايتد بين 2006 و2023

12/14/2023 8:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ودع مانشستر يونايتد البطولات الأوروبية، بعد خسارته أمام بايرن ميونخ في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وفشل مانشستر للمرة السادسة في التأهل للأدوار الإقصائية، بينما تذيل مجموعته للمرة الثانية لأول مرة منذ موسم 2005-2006.
وعقدت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) مقارنة بين معاناة يونايتد هذا الموسم ومصيره قبل 18 عاماً على مستوى النتائج، وقوام الفريق ونتائجه في الدوري والمدير الفني.
وأشارت إلى أن الفريق الإنجليزي وقع سابقاً في مجموعة تبدو غير صعبة مع فياريال الإسباني وليل الفرنسي وبنفيكا البرتغالي، حيث تعادل في البداية مع فياريال، ثم فاز على بنفيكا وحصل على نقطة واحدة من مباراتين متتاليتين أمام ليل بعدها تعادل مجدداً مع فياريال ثم خسر أمام الفريق البرتغالي.
وفي الموسم الحالي، تعثر مانشستر يونايتد منذ بداية مشواره حيث خسر في أول جولتين أمام بايرن وغلطة سراي ثم تبادل الفوز مع كوبنهاغن في مباراتين متتاليتين وتعادل في تركيا، قبل أن يوجه هاري كين نجم بايرن ميونخ ضربة قاتلة في الجولة الأخيرة أطاحت أيضا ًبمانشستر يونايتد من الذهاب إلى الدوري الأوروبي.
وعلى مستوى قوام الفريق، كان مانشستر يونايتد موسم 2005-2006 يعيش فترة انتقالية لكن يضم بين صفوفه أسماء من العيار الثقيل مثل الثلاثي الهجومي واين روني وكريستيانو رونالدو وفان نيستلروي، بخلاف ريان غيغز وريو فرديناند أحد أفضل المدافعين في أوروبا.
وفي الموسم الحالي 2023-2024 تعرض مانشستر يونايتد لانتقادات عديدة لتواضع مستوى صفقاته الجديدة، خاصة المستوى المتذبذب لحارس المرمى أندريه أونانا، بينما تراجع مستوى ماركوس راشفورد عن الموسم الماضي، ولم يقدم أنطوني الأداء الذي يتناسب مع سعره الضخم بينما لم يكن سكوت مكتوميناي وديوغو دالوت وفيكتور ليندلوف على مستوى التطلعات.
وعلى مستوى المنافسة المحلية فقد مانشستر يونايتد في موسم 2005-2006 هيمنته على الكرة الإنجليزية، ووجد منافسة شرسة من آرسنال وتشيلسي بقيادة جوزيه مورينيو.
لكن مانشستر صمد بقوة وأنهى الموسم في المركز الثاني خلف تشيلسي حيث جمع الفريق 83 نقطة وخسر 5 مباريات فقط منها 4 خارج أرضه.
وفي الموسم الجاري خسر مانشستر يونايتد 7 مباريات في أول 16 جولة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم منها 4 هزائم على ملعبه أولد ترافورد.
أما على مستوى المدربين بقي أليكس فيرغسون مسيطراً على الأمور في مانشستر يونايتد رغم الإخفاق الأوروبي قبل 18 عاماً، وواصل إعادة بناء فريق يفوز بالدوري ودوري الأبطال، وحظي بالاحترام والرهبة من قبل لاعبيه ومنافسيه.
ويتمتع المدرب إريك تن هاغ بصفات مشابهة لفيرغسون خاصة على مستوى الانضباط، ولكنه يعاني بسبب تواضع مستوى بعض اللاعبين، مما يهدد انطلاقته الواعدة مع الفريق في الموسم الماضي ويكافح حالياً لإنقاذ منصبه.

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