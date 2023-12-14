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محمد صلاح وفان دايك يغيبان عن مباراة سانت جيلواز

12/14/2023 8:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سافر فريق ليفربول الإنجليزي إلى بلجيكا مع 12 نجماً بين صفوفه لمواجهة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وفضل مدرب ليفربول يورغن كلوب إراحة أليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح قبل استضافة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.
واستدعى كلوب في القائمة المسافرة لاعبين آخرين من الصف الأول أمثال داروين نونيز، ولويس دياز، وكودي جاكبو، ودومينيك سوبوسلاي، ورايان غرافينبيرش.
ومن المنتظر أن يظهر اللاعب الشاب غاريل كوانساه (20 عاماً) وبن دواك والحارس الثاني كاويمين كيليهر في التشكيل الأساسي لليفربول أمام الفريق البلجيكي.
ويخوض ليفربول مواجهة الفريق البلجيكي بقائمة تضم 10 لاعبين شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً، شاركوا جميعاً في مباراة واحدة على الأقل مع الفريق الأول باستثناء لويس كومان.
ويتواجد أيضاً كايدي جوردون (19 عاماً) الذي لعب 4 مباريات بقميص ليفربول في موسم 2020-2021 ،ولكنه غاب لفترات طويلة خلال آخر 18 شهراً بسبب الإصابة.

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