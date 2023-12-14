القسام وسرايا القدس تنفذان عملية مشتركية بخانيونس

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت حركتا المقاومة الفلسطينية، كتائب القسام وسرايا القدس، عن تنفيذ عملية مشتركة استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في خانيونس، وأكدوا تحقيق إصابات مباشرة بجنود الاحتلال.



واوضحوا في بيان :" دكّ مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس القوات المتوغلة في المحور الشرقي لمدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل وأكد مجاهدونا تحقيق إصابات مباشرة في جيش الاحتلال وتدخل الطيران المروحي لنقل الإصابات جراء الاستهداف"



هذا واعلنت كتائب القسام استهداف 21 آلية صهيونية منها 13 دبابة لغاية اللحظة