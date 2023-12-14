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تفاصيل عقد أوسيمين الجديد مع نابولي

12/14/2023 8:13:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصل رئيس نادي نابولي دي لورينتيس إلى اتفاق نهائي مع وكيل اللاعب فيكتور أوسيمين بشأن تمديد عقده مع بطل "الكالتشيو".
وقالت صحيفة سكاي سبورت إن وكيل الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين التقى مع رئيس نادي نابولي دي لورينتيس لمناقشة تمديد العقد.
وأضافت أن الطرفان اتفقا على عقد جديد يمتد حتى 2026.
وذكرت الصحيفة أن عقد فيكنور أوسيمين (24 عاماً) مهاجم فريق الجنوب الجديد سيتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 140 مليون يورو.
كما أكدت أن راتب هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي وأفضل لاعب في أفريقيا، سيعرف زيادة كبيرة.

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