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ارتفاع الدخل السياحي 30.5% خلال 11 شهرا

12/14/2023 8:13:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023، ارتفاعاً بنسبة 30.5% بتسجيله لما قيمته 4,894.2 مليون دينار (6,902.9 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5,937.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 29.2%.


وفي ذات الوقت، تشير البيانات الى ارتفاع الانفاق السياحي في الخارج خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 بما نسبته 29.2% وتسجيله لما قيمته 1,237.7 مليون دينار (1,745.7 مليون دولار).

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