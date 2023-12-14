Thursday, 14 December 2023 07:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صافرة فنزويلية لقمة اتحاد جدة والأهلي المصري

12/14/2023 8:13:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة اتحاد جدة السعودي والأهلي المصري في كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل.
وأشار "فيفا" عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إلى أن اللقاء سيديره الحكم الفنزويلي خيسوس فالينيزويلا، ويعاونه مواطناه خورخي أوريغو وتوليو مورينو، ومعهما الحكم الرابع كامبل كيرك كاوانا من نيوزيلندا.
ومن المقرر أن يلتقي اتحاد جدة مع الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله في مواجهة ستنطلق في الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل.
وكان الفريق السعودي تأهل لهذا الدور بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية دون رد ،في الدور التمهيدي سجلها رومارينو ونغولو كانتي وكريم بنزيما.
ويتأهل الفائز من مواجهة اتحاد جدة والأهلي للدور قبل النهائي لملاقاة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN14122023000208011052ID1107596945

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث