صافرة فنزويلية لقمة اتحاد جدة والأهلي المصري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة اتحاد جدة السعودي والأهلي المصري في كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل.
وأشار "فيفا" عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إلى أن اللقاء سيديره الحكم الفنزويلي خيسوس فالينيزويلا، ويعاونه مواطناه خورخي أوريغو وتوليو مورينو، ومعهما الحكم الرابع كامبل كيرك كاوانا من نيوزيلندا.
ومن المقرر أن يلتقي اتحاد جدة مع الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله في مواجهة ستنطلق في الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل.
وكان الفريق السعودي تأهل لهذا الدور بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية دون رد ،في الدور التمهيدي سجلها رومارينو ونغولو كانتي وكريم بنزيما.
ويتأهل الفائز من مواجهة اتحاد جدة والأهلي للدور قبل النهائي لملاقاة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN14122023000208011052ID1107596945
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.