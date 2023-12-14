فيفا يعتمد قائمة الحكام الأردنيين الدوليين لعام 2024

(MENAFN
- Amman Net) اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة الحكام الأردنيين الدوليين للعام 2024، والتي ضمت 8 حكام للساحة، و10 مساعدين، واثنين للصالات.
وشملت قائمة حكام الساحة: أحمد فيصل، ومحمد عرفة، وأدهم مخادمة، ومحمد مفيد، وأحمد يعقوب، ومحمود السوالمة، وإسراء مبيضين، وحنين مراد، وقائمة الحكام المساعدين، أحمد مونس، وأيمن عبيدات، ومحمد الخلف، وحمزة أبو عبيد، وعمرو عجاج، وحمزة سعادة، وقيس خميس، وأحمد سمارة، وصابرين العبادي، وإسلام العبادي، وللصالات، محمد أبو طوق، ومحمد خليل.
MENAFN14122023000209011053ID1107596944
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.