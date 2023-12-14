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على طاولة” عين على العدالة“.. دور الحكومة والمجتمع المدني في زمن الحرب والأزمات

12/14/2023 8:13:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN / ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج” عين على العدالة” والذي ينتجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء” مساواة” بالتعاون مع وكالة” مدى الاخبار”” دور الحكومة والمجتمع المدني في زمن الحرب والأزمات .

واستضافت الحلقة الجديدة كل من : أمل خريشة ، مديرة جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية ، وحلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات” حريات“.

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