على طاولة” عين على العدالة“.. دور الحكومة والمجتمع المدني في زمن الحرب والأزمات

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله / PNN / ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج” عين على العدالة” والذي ينتجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء” مساواة” بالتعاون مع وكالة” مدى الاخبار”” دور الحكومة والمجتمع المدني في زمن الحرب والأزمات .
واستضافت الحلقة الجديدة كل من : أمل خريشة ، مديرة جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية ، وحلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات” حريات“.
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