على طاولة” عين على العدالة“.. دور الحكومة والمجتمع المدني في زمن الحرب والأزمات

واستضافت الحلقة الجديدة كل من : أمل خريشة ، مديرة جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية ، وحلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات” حريات“.

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