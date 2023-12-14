888 مليون دولار.. إنفاق مبالغ خيالية على وكلاء اللاعبين في عام واحد

أنفقت أندية كرة القدم 888 مليون و100 ألف دولار أمريكي على خدمات الوكلاء على مدار عام 2023، وهو رقم قياسي بزيادة 42.5% عن عام 2022.

وبلغت المبالغ التي أنفقت على خدمات وكلاء كرة القدم أرقاماً قياسية في عام 2023، بإجمالي 888 مليون و100 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 623 مليون و200 ألف دولار العام الماضي، بحسب التقرير الصادر عن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويمثل هذا المبلغ زيادة قدرها 42.5% مقارنة بعام 2022، كما يتخطى بأكثر من 30% الرقم القياسي السابق الذي سُجّل في عام 2019 وبلغ 654 مليون و700 ألف دولار.

ووظّفت الأندية الأوروبية 86.6%، من الوكلاء الذين أتموا صفقات شراء لأنديتهم 82.6% من الوكلاء الذين أتموا صفقات بيع لها.

وأنفقت الأندية الإنجليزية الحصة الأكبر من هذه المبالغ، بواقع 280 مليون دولار أمريكي، فيما لم تستثمر السعودية في وكلاء لإتمام صفقات البيع لأنديتها، ولكنها احتلت المرتبة الثانية من حيث الإنفاق على الوكلاء الموظفين في الأندية التي أتمت صفقات شراء بمجموع 86 مليون دولار أمريكي.

وكانت الحصة الأكبر من صفقات البيع بمساعدة الوكلاء من نصيب جمهورية كوريا، بنسبة وصلت إلى 31.6%، كذلك بلغ عدد صفقات الانتقال الدولية بمساعدة وكلاء اللاعبين مستوى قياسياً خلال عام 2023، وصل إلى 3353 انتقالاً، أي ما يساوي 15.4% من مجموع الانتقالات، بزيادة 8.4 % عن عام 2022.

وللمرة الأولى في التاريخ، أنفقت أندية كرة القدم الاحترافية للسيدات أكثر من مليون دولار أميركي على خدمات الوكلاء بمجموع وصل إلى ما يقارب مليون و400 ألف دولار أمريكي، وكان لوكلاء الأندية دور في 125 عملية انتقال وهو رقم قياسي أيضاً، بزيادة 20% عن عام 2022.

وفي سياق متصل، فتح باب التسجيل للحصول على رخصة للعمل كوكيل كرة قدم بموجب لوائح وكلاء كرة القدم في 9 يناير 2023، وأصبح بإمكان الجميع التقدم للحصول على هذه الرخصة.

وكشف التقرير أنه في الفترة بين 1 يناير و30 نوفمبر، تلقّى فيفا 19973 طلباً للحصول على الترخيص، ومن ضمن هذا العدد الكبير، خضع 9207 منهم للامتحان مرة أو مرتين، وعُقد الامتحان الأول في 16 أبريل 2023 في قاعات اختبار 138 اتحاداً وطنياً عضواً في فيفا، والامتحان الثاني في 20 سبتمبر في قاعات اختبار بـ 157 اتحاداً وطنياً، ومن أصل 9207 شخصاً تقدموا للامتحان، نجح 32.6%

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