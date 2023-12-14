شرطة دبي تكرّم عربيّاً تقديراً لأمانته

(MENAFN
- Al-Bayan)
كرَّمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية السيد سمير الغزال، لبناني الجنسية، تقديراً لأمانته، ونزاهته، وحرصه على تسليم ساعة ثمينة إلى إدارة الشرطة السياحية، بعد عثوره عليها على شاطئ أم سقيم الأولى.
وأشاد النقيب أحمد محمد الفجير المهيري، رئيس قسم أمن الشواطئ في إدارة الشرطة السياحة، بحضور النقيب شهاب السعدي رئيس قسم إسعاد السياح، بأمانة سمير الغزال، التي تجسد القيم النبيلة التي نفخر بها في مجتمعنا، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة الشرطة السياحية بتحفيز الجمهور، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.
وقدَّم النقيب أحمد المهيري شهادة شكر وتقدير لسمير الغزال، لأمانته وحسن تصرفه، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون، والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع، ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.
بدوره عبَّر السيد سمير الغزال عن سعادته بتكريم شرطة دبي، مؤكداً شعوره بالواجب لتسليم الساعة الثمينة إلى إدارة الشرطة السياحية بعد العثور عليها على الشاطئ حرصاً على استعادتها لصاحبها.
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