شرطة دبي تكرّم عربيّاً تقديراً لأمانته

كرَّمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية السيد سمير الغزال، لبناني الجنسية، تقديراً لأمانته، ونزاهته، وحرصه على تسليم ساعة ثمينة إلى إدارة الشرطة السياحية، بعد عثوره عليها على شاطئ أم سقيم الأولى.

وأشاد النقيب أحمد محمد الفجير المهيري، رئيس قسم أمن الشواطئ في إدارة الشرطة السياحة، بحضور النقيب شهاب السعدي رئيس قسم إسعاد السياح، بأمانة سمير الغزال، التي تجسد القيم النبيلة التي نفخر بها في مجتمعنا، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة الشرطة السياحية بتحفيز الجمهور، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وقدَّم النقيب أحمد المهيري شهادة شكر وتقدير لسمير الغزال، لأمانته وحسن تصرفه، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون، والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع، ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

بدوره عبَّر السيد سمير الغزال عن سعادته بتكريم شرطة دبي، مؤكداً شعوره بالواجب لتسليم الساعة الثمينة إلى إدارة الشرطة السياحية بعد العثور عليها على الشاطئ حرصاً على استعادتها لصاحبها.

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