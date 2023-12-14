«مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» يسجل رقمين قياسيين جديدين

في إنجاز جديد يضاف إلى إنجازاتها العالمية وريادتها في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، حققت هيئة كهرباء ومياه دبي رقمين قياسيين جديدين في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك عن "أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة" في العالم بارتفاع 263.126 متراً و"أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية" في العالم بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة بتقنية عاكسات القطع المكافئ والملح المنصهر. وتم تسجيل الرقمين القياسيين الجديدين عن المرحلة الرابعة من المجمع والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 950 ميجاوات بتقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية.

تسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادتين من ممثلي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي.

وقال معالي الطاير: "نهتدي في جميع مشاريعنا ومبادراتنا برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي لا يرضى سوى بالرقم واحد في جميع المجالات. وبتوجيهات سموه، نعتمد أحدث تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، وحققنا بالفعل الأهداف المرحلية لهذه الاستراتيجية في وقت قياسي. ونحن فخورون بهذا الاعتراف العالمي الجديد الذي يسلط الضوء على ريادة الهيئة وتميزها، حيث تدعم المرحلة الرابعة من المجمع جهودنا في مجال تخزين الطاقة، حيث تتمتع بقدرة تخزينية لمدة 15 ساعة، ما يسمح بتوافر الطاقة الشمسية على مدار الساعة".

وأضاف معاليه: "نواصل مسيرة التميز والريادة في جميع المجالات وعلى المستويات كافة، وسجل الهيئة حافل بالجوائز المرموقة ويأتي ترجمة لجهودها الحثيثة التي تصبو إلى الوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات، ونمضي بخطى واثقة نحو بناء مستقبل مستدام، حيث أصبحت الهيئة مرجعاً عالمياً في تطوير وتطبيق أعلى معايير وممارسات التميز في جميع أنشطتها وعملياتها التشغيلية".

تستخدم المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، وهي منظومة الطاقة الشمسية المركزة بعاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية تبلغ 600 ميجاوات، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات. ويستخدم المشروع 70,000 من المرايا (heliostats) التي تتبع حركة الشمس.

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