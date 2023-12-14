مقتل 11 فلسطينياً في مداهمة إسرائيلية استمرت لأيام بالضفة الغربية

أعلنت سلطات الصحة الفلسطينية اليوم "الخميس" مقتل 11 فلسطينياً على الأقل في مداهمة للقوات الإسرائيلية مستمرة منذ أيام بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وسط تقارير حول إطلاق نار ومئات الاعتقالات وتقييد الوصول إلى المستشفيات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن شابا توفي متأثرا بجراحه صباح اليوم الخميس "جراء عدوان الاحتلال المتواصل في جنين لليوم الثالث على التوالي ما يرفع حصيلة الشهداء، منذ أول أمس، إلى 11". وأضافت أن فلسطينيين آخرين قتلا خلال الليل.

وقال الجيش في بيان إن قوات إسرائيلية فتشت مئات المجمعات واستجوبت مئات المشتبه بهم منذ بدء العملية في 12 ديسمبر.



وأضاف أن القوات فككت ستة مختبرات لصنع المتفجرات وأنفاقا وعبوات ناسفة.

وذكرت جمعية نادي الأسير الفلسطيني في بيان أنه منذ بدء المداهمة صباح 12 ديسمبر اعتقلت القوات الإسرائيلية مئات الفلسطينيين، وتم إطلاق سراح معظمهم بعد ذلك.

وقال محمود السعدي مدير الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين إن إسرائيل لا تسمح لسيارات الإسعاف بدخول مخيم جنين لنقل المرضى.

وأضاف "لدينا ست سيارات إسعاف، ولكننا لا نستطيع الوصول حتى إلى المرضى الذين هم بحاجة إلى نقلهم للمستشفى ومنهم يحتاج إلى غسيل كلى".

وقال "منذ مساء أمس لم نستطع الدخول إلى مخيم جنين لنقل حالات مرضية رغم محاولات التنسيق مع الصليب الأحمر والأونروا "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة". وصلنا الى مدخل المخيم لنقل حالة مرضية ولم يسمح لنا الجيش بالدخول".

وتابع "الجيش متواجد بشكل كبير في مخيم جنين وكذلك على مدخل مستشفى جنين الحكومي الذي يقع على مدخل مخيم جنين".

وذكر الجيش في بيان أن أربعة جنود أصيبوا بجروح طفيفة جراء تفجيرات محكومة وإطلاق نار من جانب القوات الإسرائيلية.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جنودا اقتحموا مسجداً حيث أمكن سماع أصوات طلقات نارية متفرقة.



وردا على سؤال حول القتلى الفلسطينيين والتقارير عن منع الجنود سيارات الإسعاف من الوصول إلى المرضى، أكد الجيش "نشاطا جاريا لمكافحة الإرهاب" في المدينة، وقال إنه سيتم تقديم المزيد من التفاصيل بعد انتهاء النشاط.

وقبل العملية الأحدث، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 275 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية المحتلة منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر والذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخصاً.





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