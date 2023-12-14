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فرنسا تفرض ضريبة على منصات البث التدفقي للموسيقى اعتباراً من 2024

12/14/2023 8:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت الحكومة الفرنسية استحداث ضريبة على مبيعات منصات الاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت، اعتباراً من سنة 2024.

وأوضحت وزارة الثقافة الفرنسية لوكالة فرانس برس، أن هذه الضريبة الإلزامية الهادفة إلى تمويل القطاع الموسيقي «تستند إلى نسبة ضريبة منخفضة جداً على مبيعات منصات» البث التدفقي المعنية.

ولم تُعلَن بعد الشروط التفصيلية لهذه الضريبة، ولا الإيرادات التي يُتوقَع أن توفّرها سنوياً.

وتنقسم مواقف الجهات المعنية بالموسيقى في فرنسا منذ أكثر من عام، في شأن مسألة فرض ضريبة على البث التدفقي، وأقرّ مجلس الشيوخ في نوفمبر الفائت هذا المشروع، في إطار مناقشته مشروع موازنة 2024.

ورحّبت ستّ جهات معنية بالقطاع الموسيقي الفرنسي بقرار مجلس الشيوخ، في حين تُعارض المنصات هذا التوجه، ومنها «ديزر» و«سبوتيفاي»، معتبرة أنه يشكّل «ضريبة جديدة على الإنتاج».

وأشارت وزارة الثقافة إلى أن الحكومة الفرنسية قررت «تضمين مشروع قانون المالية العامة (الموازنة) لسنة 2024، استحداث ضريبة على منصات البث التدفقي».

وستخصص الإيرادات المتأتية من هذه الضريبة، لتمويل المركز الوطني للموسيقى، الذي أنشئ عام 2020، بهدف دعم الصناعة الموسيقية الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدّث في عيد الموسيقى في 21 يونيو الفائت، عن احتمال فرض ضريبة على عائدات البث التدفقي.

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