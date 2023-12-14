أسهم «أبل» تحلق إلى مستوى قياسي جديد قرب 200 دولار

أغلقت أسهم شركة «أبل» عند مستوى قياسي، يوم الأربعاء، مواكبة ارتفاعاً واسع النطاق لأسهم التكنولوجيا، والذي جاء بفضل الرهانات على بدء خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي قريباً لأسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم.

وقفز سهم أبل بنسبة 1.7% إلى 197.96 دولاراً محققاً أعلى إغلاق في تاريخه بدعم من هبوط عوائد السندات، لتضيف الشركة 51 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب على الرغم من التوقعات بأن تتعرض الشركة لحظر على قواعد متجر التطبيقات الخاصة بها والتي تتحكم ببعض خدمات بث الموسيقى، إضافة إلى غرامة كبيرة محتملة من المنظمين في الاتحاد الأوروبي.

ويعني هذا الارتفاع صعود سهم الشركة بنسبة 52% منذ بداية هذا العام، ووصولها إلى قيمة سوقية تبلغ حوالي 3.08 تريليونات دولار، ما يعزز مكانتها باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم.

قفزت «أبل» إلى جانب أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى خلال الشهر الماضي في ظل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم، فضلاً عن استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي.

وتلقت تلك الاتجاهات دفعة جديدة بالأمس بعدما أبقى مسؤولو الفيدرالي على أسعار الفائدة كما هي للاجتماع الثالث على التوالي، متوقعين تطبيق سلسلة من تخفيضات الفائدة خلال العام المقبل. كما تراجعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس خلال الجلسة، وتقترب عائداتها من الهبوط دون مستوى 4%.

هذا وأغلقت المؤشرات الأمريكية على مكاسب جماعية في جلسة الأربعاء بدعم من هبوط الدولار وعوائد السندات بعد أن ثبت الفدرالي معدلات الفائدة دون تغيير، وتوقع خفض الفائدة 3 مرات على الأقل في عام 2024، بمقدار ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة.

وبعد بيان الفيدرالي، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة في مايو إلى 90% مقابل 80% قبل الإعلان.

وقفز مؤشر الداو جونز بنسبة 1.4% أي ما يعادل أكثر من 500 نقطة في جلسة الأربعاء ليغلق فوق 37 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% أي ما يعادل نحو 100 نقطة ليغلق فوق 14500 نقطة للمرة الأولى له منذ مارس 2022.

كما ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 1.4% ليغلق فوق 4700 نقطة للمرة الأولى منذ يناير من عام 2022.

وأغلقت جميع القطاعات الرئيسية في مؤشر ستاندر آند بورز 500 على ارتفاع، وحققت أسهم العقارات الحساسة لسعر الفائدة أكبر قدر من المكاسب.