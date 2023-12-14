أحمد بن سعيد: تعزيز رؤية دبي لتصبح مركزاً مستداماً للطيران

تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، احتفلت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين بتخريج 58 طياراً جديداً. ويعد تخرج الدفعة الرابعة من طلبة الأكاديمية بمثابة علامةٍ فارقةٍ أخرى في عالم الطيران، وذلك نظراً للنقص في أعداد الطيارين المهرة على مستوى العالم. وحضر الحفل كوكبةٌ من كبار الشخصيات وعائلات وأصدقاء الخريجين وأعضاء هيئة التدريس وعدد من طلبة الأكاديمية.

وتقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالتهنئة للخريجين، ورحّب بهم في عالم الطيران، وسلمهم شهادات التخرج. وقال سموه: "تلعب أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين دوراً مهماً في استراتيجية ناقلتنا الوطنية، وتعزيز رؤية دبي لتصبح مركزاً مستداماً للطيران، ودعم أهداف التوطين في الدولة. ويجوب طيارونا أجواء العالم رافعين علم الإمارات، ويمثلون طموحات الطيران في بلادنا، ويساهمون في تعزيز العنصر البشري الوطني في الصناعة. واليوم، فإننا لا نحتفل بإنجازاتهم الفردية فحسب، بل بتأثيرهم الجماعي. تهانينا لخريجينا وآمل أن أسافر معهم قريباً عندما يتأهلون لقيادة أسطولنا نحو المستقبل".

وحضر حفل التخرج كبار المسؤولين التنفيذيين في طيران الإمارات، بمن فيهم عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات، وعلي الصوري النائب التنفيذي للرئيس لشؤون مكتب الرئيس وإدارة المرافق والمشاريع، والشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول دائرة العلاقات الدولية، وأوليفيه غرومان نائب رئيس أول الموارد البشرية في مجموعة الإمارات.

شوط طويل

وقال القبطان عبد الله الحمادي، نائب رئيس ومدير أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين: "كل تخرج هو احتفال لطلبتنا وعائلاتهم وفريق أكاديميتنا بأكمله. واليوم، أصبح خريجونا على استعداد لخدمة طيران الإمارات والوطن وعالم الطيران. لقد قطعوا شوطا طويلا، على المستويين الشخصي والمهني، منذ أن بدأوا رحلتهم معنا، وأكملوا واحدة من أكثر الدورات التدريبية صرامة في العالم بمرونة واحترافية. وهم الآن يتخذون الخطوات التالية في حياتهم المهنية، ليس فقط من خلال الحصول على رخصة طيار ولكن من خلال تجارب غنية ودروس قيمة، والأهم من ذلك، الدافع إلى المثابرة. إنهم مستقبل الطيران".

وفي كلمةٍ ألقتها باسم زملائها الخريجين، قالت فاطمة الغملاسي: "يمثل اليوم علامة فارقة في مسيرتي الشخصية والمهنية، ولا يسعني إلا أن أقف أمامكم كقائدة طائرة إماراتية فخورة. اليوم، لا يتعلق الأمر فقط بالأجنحة التي اكتسبتها، بل بالرحلة التي بدأتها. كانت رحلة تستحق كل لحظة، وذلك بفضل حكمة مدربينا والدعم الثابت من عائلاتنا وتشجيع أقراننا. لقد قضينا وقتنا في الأكاديمية ليس في تعلم الطيران فقط، لكن الأمر كان يتعلق أيضاً بالمهارات الحياتية والاهتمام بالتفاصيل والتواصل والمحافظة على الهدوء تحت الضغط، وقبل كل شيء، ضبط الجسم والعقل والعواطف".

وتم تكريم الخريجين ابراهيم البلوشي ومايد محمد لإنجازاتهما الاستثنائية، ونوف حسن كونها الطالبة الأعلى اجتهاداً. وأكمل الخريجون أكثر من 113 أسبوعاً من التدريب، بما في ذلك أكثر من 1100 ساعة من التدريب الأرضي و315 ساعة من التدريب على الطيران. وينتظم في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين حالياً 270 من الطلبة المتدربين في مراحل مختلفة. ومع تخريج الدفعة الرابعة اليوم، نجحت الأكاديمية في إمداد طيران الإمارات وصناعة الطيران بِـ162 طياراً خريجاً طموحاً ليصبحوا طيارين ذوي مهارات عالية.

وتتوقع شركة بوينج، أن يظل النقص العالمي في الطيارين يمثل تحدياً لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم، في وقت أظهر الطلب على خدمات التدريب انتعاشاً كبيراً. وتقدر الشركة المصنعة للطائرات أن هناك حاجة لنحو 649 ألف طيار جديد بين عامي 2023 و2042.

وكانت طيران الإمارات قد افتتحت في عام 2017 أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، التي تقع في دبي الجنوب، وذلك لتأهيل المواطنين الإماراتيين والطلاب الدوليين ليصبحوا طيارين. ويتوفر أمام جميع الخريجين فرص فريدة للتقدم للعمل لدى طيران الإمارات. وتجمع الأكاديمية بين تقنيات التعلم المتطورة وأسطول حديث مكون من 27 طائرة تدريب Cirrus SR22 G6 ذات محرك واحد وأربع طائرات نفاثة خفيفة من طراز "إمبراير Embraer Phenom 100EV"، و3 طائرات "دياموند Diamond DA42-VI".

ويضم حرم أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، البالغة مساحته 1.25 مليون متر مربع (12.5 مليون قدم مربعة)، أي ما يعادل مساحة 200 ملعب كرة قدم، 36 فصلاً دراسياً حديثاً، و6 أجهزة طيران تشبيهي (سميوليتر) كاملة الحركة، وبرج مراقبة مستقلاً، ومدرجاً مخصصاً بطول 1800 متر. ويعيش الطلبة في الحرم الجامعي في شقق ستوديو خاصة مفروشة بالكامل مع مجموعة من المرافق الترفيهية والأنشطة الاجتماعية وتناول الطعام.