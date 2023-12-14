بنك إنجلترا يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25 %

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن بنك إنجلترا عن تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25 %، وصوت بنك إنجلترا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، عند 5.25 %، للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه الخميس.
ويتوقع المستثمرون حالياً انخفاضاً في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى حوالي 4.0 ٪ بحلول ديسمبر 2024، بعد الانكماش غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر، والتباطؤ الأسرع من المتوقع في معدلات نمو الأجور البريطانية، الذي كشفت عنه البيانات الاقتصادية الأخيرة.
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