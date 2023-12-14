Thursday, 14 December 2023 07:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك إنجلترا يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25 %

12/14/2023 8:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن بنك إنجلترا عن تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25 %، وصوت بنك إنجلترا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، عند 5.25 %، للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه الخميس.

ويتوقع المستثمرون حالياً انخفاضاً في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى حوالي 4.0 ٪ بحلول ديسمبر 2024، بعد الانكماش غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر، والتباطؤ الأسرع من المتوقع في معدلات نمو الأجور البريطانية، الذي كشفت عنه البيانات الاقتصادية الأخيرة.

MENAFN14122023000110011019ID1107596823

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث