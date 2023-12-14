بنك إنجلترا يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25 %

أعلن بنك إنجلترا عن تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25 %، وصوت بنك إنجلترا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، عند 5.25 %، للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه الخميس.

ويتوقع المستثمرون حالياً انخفاضاً في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى حوالي 4.0 ٪ بحلول ديسمبر 2024، بعد الانكماش غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر، والتباطؤ الأسرع من المتوقع في معدلات نمو الأجور البريطانية، الذي كشفت عنه البيانات الاقتصادية الأخيرة.