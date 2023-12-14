الأسهم الأوروبية ترتفع.. وداكس الألماني وكاك الفرنسي عند أعلى مستوياتهما

قفزت الأسهم الأوروبية الخميس، مدعومة بمكاسب لأسهم قطاع العقارات، وتراجع في عوائد سندات منطقة اليورو، مع تفاؤل المستثمرين بتلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لخفض تكاليف الاقتراض في 2024، وترقبهم لقرار البنك المركزي الأوروبي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 في المئة خلال التداولات، كما سجل المؤشر الرئيس للأسهم القيادية في منطقة اليورو ستوكس يوروب 50 ارتفاعاً 1.4 في المئة، ووصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 22 عاماً.

كما لامس المؤشران كاك-40 الفرنسي، وداكس الألماني، أعلى مستوياتهما على الإطلاق، وارتفعا 1.5 في المئة و1.4 في المئة على الترتيب.

وقفزت أسهم قطاع العقارات 6.4 في المئة، وتصدرت القطاعات الرابحة.

وأبقى الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، وأشار رئيسه جيروم باول، إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة انتهت على الأرجح، بسبب تراجع التضخم، وأن الحديث عن خفض الفائدة صار «محل نظر».





اليابان

وأنهى المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية، سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، مع تراجع أسهم شركات السيارات والبنوك، بعد إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إلى إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية.

وأدى قرار المركزي الأمريكي لتعزيز الين بقوة، ودفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية للانخفاض.

وأغلق المؤشر نيكاي متراجعاً 0.73 في المئة، عند 32686.25 نقطة، بعد ارتفاعه بما وصل إلى 0.6 في المئة، في وقت سابق من الجلسة. وفتح المؤشر على ارتفاع، مقتفياً أثر مكاسب وول ستريت خلال الليل.

وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أول مستوى إغلاق قياسي مرتفع منذ يناير 2022، بعد أن أعلن المركزي الأمريكي أن سياسة رفع الفائدة وصلت لنهايتها.

وسجل الين الياباني أعلى مستوى منذ أربعة أشهر ونصف مقابل الدولار، في حين واصلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، انخفاضها في ساعات التداول الآسيوية، بعد أن وصلت لأدنى مستوى منذ أغسطس الليلة الماضية.

ويميل الين المرتفع إلى الإضرار بأسهم المصدرين، لأنه يقلل من قيمة الأرباح في الخارج بالين، عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس قسم التداول في فيليب سكيوريتيز اليابان «انخفضت الأسهم اليابانية بسبب قوة الين، وتراجع عوائد سندات الخزانة. وكان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، أكثر تساهلاً مما كان متوقعاً».

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.43 في المئة، إلى 2321.35.

وخسر قطاع السيارات وقطع الغيار 3.98 في المئة، في أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من أكتوبر، ليصبح الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية للقطاعات، البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وخسر سهم تويوتا موتور 3.82 في المئة، ليصبح أكبر عائق لتوبكس. ونزل سهم هوندا موتور خمسة في المئة.

وهبط القطاع المصرفي 3.82 في المئة، وتراجع سهما ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، 3.54 في المئة و5.25 في المئة على الترتيب.