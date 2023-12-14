مجموعة الإمارات تطلق مركز إبداع لتعزيز الابتكار بصناعة الطيران



كشفت مجموعة الإمارات النقاب عن مركز "إبداع" الجديد في مجال الطيران عالي التقنية. ويقع المركز في جناح طيران الإمارات بإكسبو دبي. وافتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة مركز "إبداع"، بحضور معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين في مؤسسة دبي للمستقبل، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وشرطة دبي، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وفلاي دبي، وشركاء من شركات التكنولوجيا، وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة الإمارات.

مكانة دبي

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "تشهد بيئة صناعة الطيران تغيرات بوتيرة مذهلة، مدفوعة بالتكنولوجيا والإبداع البشري. وسيواصل مركز إبداع الاستفادة من هذه المتغيرات باستخدام أحدث التقنيات والبحوث والتطوير والرؤى وآراء العملاء وخبرات موظفينا ومجتمعنا المزدهر من الشراكات والشركات الناشئة. وسوف يساعدنا ذلك على تصميم تجارب مذهلة لعملائنا وموظفينا، وإنشاء حلول مخصصة لمجموعة الإمارات، وإعادة التأكيد على مكانة دبي كمركز للطيران التجاري".

وأضاف سموه: "صممنا مركز إبداع للمساعدة في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع قادة الشركات وكبار الشخصيات، وإقامة شراكات جديدة وإلهام موظفينا. وهدفنا هو تحفيز وإشراك العقول واستكشاف مستقبل الطيران معاً. وقد أعاد المركز استخدام جناحنا في إكسبو، مستفيداً من الاستثمارات والجهود الكبيرة التي بذلناها في ذلك الوقت، ما جعله إرثاً مستداماً لصناعة الطيران ولدبي".

ويقوم مركز "إبداع" على مساحة 35520 قدماً مربعةً ويتكون من 3 طوابق، ويركز على ثلاث تقنيات رئيسية: الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والويب 3.0. وفيما يلي بعضاً من أبرز مرافق المركز:

أول مسرح XR في المنطقة

يعد مسرح XR، الذي يتسع لـ55 مقعداً، الأول من نوعه داخل كيان مؤسسي في الشرق الأوسط. ويتيح المزيج القوي من المسرح، الذي يعمل بتقنية LED وإمكانيات XR وتتبع الكاميرا والعروض ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي، لمقدمي العروض التواصل مع جمهور عالمي وغمره في عوالم محاكاة، من الوجهات الملهمة إلى البيئات الإبداعية أو التعليمية أو التشغيلية.

مختبر روبوتات الطيران

بالشراكة مع مختبرات دبي للمستقبل ورواد عالميين آخرين في مجال الروبوتات، تعد هذه المساحة بمثابة مكان عرض وعمل للتصميم والتطوير والتجريب في مجال الروبوتات الاجتماعية والصناعية. ويتضمن ذلك أول روبوت لدعم العملاء يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويره داخلياً على أيدي فريق الروبوتات، ما يعطي لمحة عن مستقبل التفاعلات بين العملاء والروبوتات في المستقبل.

حجرة الواقع الافتراضي

يجري هنا اختبار وعرض جميع التجارب الغامرة المستقبلية المبنية على MIRA، منصة الواقع الممتد الجديدة XR للمجموعة، التي ظهرت في معرض دبي للطيران 2023، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة القابلة للارتداء، من سماعات الرأس إلى القفازات اللمسية. وتضمنت المرحلة الأولى من MIRA محاكاة افتراضية لجميع مقصورات طائرات الإمارات والمطابخ لتعليم وتدريب الطاقم.

قاعة اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تتيح مساحة الاجتماعات الهجينة هذه، التي يطلق عليها اسم قاعة اجتماعات المستقبل، والمزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، للمديرين التنفيذيين التواصل والتعاون مع الفرق والجمهور في جميع أنحاء العالم.

استوديو IX

في هذه الحجرة الدائرية متعددة الوظائف، المزودة بتقنية هاي فاي للفيديو والصوت والعروض التقديمية، يمكن للفرق المشارَكة في تصميم منتجات جديدة أو الاستفادة من مكتبة المحتوى الواسعة لنقل الضيوف إلى عوالم مخصصة، سواء كان ذلك بالغوص العميق في وجهات طيران الإمارات العالمية، أو القيام بجولة عبر عناصر الشحن واللوجستيات، أو حتى ممارسة التفكّر والتأمل.

جدار تراث الابتكار والرؤى

يمكن للضيوف استكشاف المعالم البارزة في تاريخ مجموعة الإمارات، التي تركزت على الابتكار والتفاعل معها. كما يمكنهم اكتشاف حقائق غير معروفة ورؤى جديدة ومشاريع وإنجازات لمختلف الجوانب ضمن المجموعة، مع كل تجربة مصممة خصيصاً للجمهور.

منطقة عرض الشراكات

هذه المساحة مخصصة للشراكات الإستراتيجية الواسعة لمجموعة الإمارات، عبر أنظمة الطيران والتكنولوجيا، ما يوفر للشركاء فرصاً لعرض أحدث مشاريعهم ومنتجاتهم التي ستساعد في تشكيل مستقبل الطيران.

وبالإضافة إلى المساحات الرئيسية، يتضمن المركز أيضاً ما يلي:

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مقهى الروبوتات، حيث يمكن للضيوف الاسترخاء والتواصل مع الآخرين والاستمتاع بفنجان من القهوة أو الشاي أو الآيس كريم.

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مطار المستقبل وتحديات الابتكار: تتيح هذه المنطقة التفاعلية للضيوف فهم تأثير خياراتهم في مجال التكنولوجيا على العمليات ورحلات الركاب. هناك ستة تحديات تتراوح بين الاستدامة (جعل الأجواء أكثر نظافة) وتحسين التجربة على متن الطائرة (تصميم مقصورة المستقبل).

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حجرة تعاون ذكية: للعصف الذهني والإبداع المشترك. تم تزويد هذه الغرفة الأنيقة بأحدث الأجهزة الذكية، حيث يمكن التحكم في المحتوى والإضاءة والخصوصية والمناخ بنقرة واحدة.

ويستخدم مركز "إبداع" تراث جناح طيران الإمارات، حيث يحاكي تصميمه وواجهته أجنحة الطائرة أثناء الطيران، مع 24 زعنفة مكسوة بالألمنيوم تنحني حول جانبي هيكل المبنى. وشُيّد الجناح باستخدام أحدث تقنيات التصنيع وتقنيات البناء وعناصر التصميم المستدام، بما في ذلك المصفوفات الشمسية المتكاملة والبناء المستدام خارج الموقع والتظليل الشمسي سريع الاستجابة والمناظر الطبيعية الخضراء في الداخل والخارج. واتبع الجناح عدداً من مبادئ الاستدامة، بما في ذلك استخدام المواد القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير وحلول التصميم لتقليل استهلاك الطاقة والمياه. ويسمح التصميم الداخلي المشرق والحديث بدخول قدر وافر من الضوء الطبيعي ويعمل كخلفية لتجارب غامرة.