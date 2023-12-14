بوتين المتسلح بالثقة يتعهد بالانتصار في أوكرانيا

أكد الرئيس فلاديمير بوتين "الخميس" ثقته مجدداً بانتصار روسيا في أوكرانيا، خلال مؤتمر صحافي طويل بعد أسبوع من إعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل ما يضمن بقاءه في الكرملين حتى 2030 على أقل تقدير.

بدا بوتين "71 عاما" في المؤتمر الصحافي مرتاحا ومتسلحا بالصعوبات الأخيرة لكييف في أرض المعركة. وقلل من أهمية العقوبات الغربية المفروضة على بلاده وأعاد التأكيد على أهدافه في أوكرانيا.

وقال في أول مؤتمر صحافي سنوي له منذ إرسال روسيا قوات إلى أوكرانيا في فبراير العام الماضي "سيكون هناك سلام عندما نحقق أهدافنا".

وأضاف أن تلك الأهداف "لا تتغير. سأذكركم بما تحدثنا عنه: استئصال النازيّة ونزع سلاح أوكرانيا وحيادها" مؤكدا أن جيشه "يحسن مواقعه على كامل خط المواجهة تقريبا".

ويأتي الحديث التلفزيوني لبوتين في وقت تبدو أوكرانيا في أسوأ وضع منذ بدء الحرب.

فقد فشل هجومها المضاد الصيفي في تحقيق تقدم يذكر فيما يتلاشى الدعم الغربي لها بسبب تململ بعض المشرعين الأمريكيين واحتكاكات مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار بوتين على ما يبدو لتلك النقاط مؤكدا أن ما يقرب من عامين من العقوبات الغربية والعزلة الدولية لم تلحق أضراراً تذكر باقتصاد روسيا أو معنوياتها.

وقال "هناك ما يكفينا ليس فقط للشعور بالثقة، بل للمضي قدما".



وأعلنت روسيا عن إسقاط تسع مسيّرات أوكرانيا كانت متجهة إلى موسكو قبل ساعات على بدء المؤتمر الصحافي لبوتين.

من جهتها أعلنت أوكرانيا إسقاط 41 من 42 مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية على مدينة أوديسا "جنوب"، في هجوم تسبب بجرح 11 شخصاً.