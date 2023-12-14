دولارات مونديال الأندية تنتظر“الأهلى” جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بطل أفريقيا يواجه اتحاد جدة السعودى لحجز مقعد فى نصف النهائى
يبدأ النادى الأهلى، بطل دورى أبطال أفريقيا، مشواره ببطولة كأس العالم للأندية بمواجهة الاتحاد السعودى غداً الجمعة، فى مباراة يضمن له الفوز بها تحقيق مليون ونصف المليون دولار، وحتى حال الخسارة فإنه سيحصل على مليون دولار يضيفها لخزينته.
تستضيف مدينة جدة السعودية النسخة رقم 20 من بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجارى، ويشارك فيها الأندية الفائزة بالبطولات الأعلى تصنيفاً فى الاتحادات القارية، وممثل البلد المضيف؛ حيث يشارك إلى جانب نادى الاتحاد السعودى كل من أوكلاند سيتى النيوزيلندى، ومانشستر سيتى الإنجليزى، وأوراوا ريدز اليابانى، والأهلى المصرى، وكلوب ليون المكسيكى وفلومينينسى البرازيلى.
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وكان الاتحاد السعودى لكرة القدم والاتحاد الدولى لكرة القدم ((فيفا)) قد اختارا قط الرمال ((هدَّاف))، ليكون التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية السعودية 2023، التى تقام على ملعبى مدينة الملك عبدالله الرياضية، وستاد الأمير عبدالله الفيصل.
واختار المدرب السويسرى كولر قائمة تضم 23 لاعباً للمشاركة فى البطولة، تضم لحراسة المرمى: محمد الشناوى، حمزة علاء، مصطفى شوبير. الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، على معلول، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد هانى، كريم الدبيس. فى الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى ((أفشة))، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل ((كوكا)). فى الهجوم: محمود عبدالمنعم ((كهربا))، بيرسى تاو، أنتونى موديست. البطولات طريق النادى الأهلى لمواجهة شح الدولار
الأهلى يدخل البطولة وهو يضع فى حساباته، ليس فقط الاعتبارات الرياضية، فهو كذلك يفكر فى الموارد المالية التى يجنيها من المشاركة فى البطولة، فمجرد التواجد يضمن له الحصول على مليون دولار.
وقال سعد شلبى، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، إنَّ النادى يحتاج إلى توفير من مليون إلى مليون و300 ألف دولار شهرياً، رواتب للأجانب فى النادى.
وأضاف: ((العقود واضحة وقوانين الاتحاد الدولى تحظر تغيير عملة الدفع وإلا سنكون عرضة للشكوى، ومشكلة نقص العملة الأجنبية تواجه الجميع، ولكن بالنسبة لنا كأندية وما لدينا هو مال عام فإنَّ شراء العملات الأجنبية أيضاً محظور بالنسبة لنا، وبالتالى مكافآت البطولات الخارجية هى مدخل العملة الأجنبية الوحيد للنادى)).
وأوضح خالد مرتجى، أمين صندوق النادى الأهلى، أن أكبر ضغط يواجه النادى هو توفير العملة الصعبة؛ حيث يحتاج من 14 إلى 15 مليون دولار سنوياً، فى ظل إنفاق 1.3 مليون دولار شهرياً رواتب للاعبين والمدربين الأجانب بخلاف المكافآت المنصوص عليها فى التعاقد.
وأكد أمين صندوق الأهلى، أن فى الظروف الطبيعية لن يشارك الأهلى فى بطولة الدورى الأفريقى؛ لأن توقيتها كان صعباً وجدول المباريات مضغوط مع كثرة رحلات السفر بين تنزانيا وجنوب أفريقيا.
وأضاف ((مرتجى)): ((لكن هذه البطولة تقام خلال 20 يوماً، وتضمن للبطل الحصول على 4 ملايين دولار، ونحن نحتاج كل قرش فى ظل صعوبة توفير السيولة الدولارية)).
ومع خروجه من نصف نهائى دورى السوبر الأفريقى، حصل الأهلى على 1.7 مليون دولار، وهو رقم يساعده فى أزمة الشح الدولارى بالسوق.
وحقق الأهلى من النسخة الماضية لبطولة كأس العالم للأندية التى جرت بالمغرب، مليونى دولار بعدما حصل على المركز الرابع، أما فى نسختى 2020 فجاء فى المركز الثالث، وهو المركز نفسه الذى حققه فى 2021، ليحصل على 2.5 مليون دولار عن كل بطولة.
وبحسب الميزانية الرسمية الصادرة عن النادى، بنهاية العام المالى 2023، حقق الأهلى من النسخة الماضية لمونديال الأندية بالمغرب، 61.4 مليون جنيه بالرغم من تحقيقه المركز الرابع، فى حين أنه جمع 51.6 مليون جنيه من البطولة فى 2022 والتى حقق فيها المركز الثالث، وذلك بسبب تغير سعر الصرف.
ولعب تحقيق الأهلى عوائد مالية من البطولات الخارجية دوراً كبيراً فى نمو إيرادات النادى بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص فى الموسم الماضى، وزادت مكافأة بطولة دورى أبطال أفريقيا التى حصد منها الأهلى عوائد بلغت 117.6 مليون جنيه بفارق 93 مليون جنيه زيادة على العام الماضى، بفضل تحقيق الأهلى اللقب، وزيادة قيمة البطولة، وزيادة سعر الصرف. وحقق النادى الأهلى ما يزيد على 6 ملايين دولار من التتويج بدورى أبطال أفريقيا، والحصول على المركز الرابع فى كأس العالم للأندية.
ويصل إجمالى الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية، بحسب النسخ الماضية نحو 16.5 مليون دولار، يحصل منها طرفا المباراة النهائية على 9 ملايين دولار، بواقع 5 ملايين دولار لصاحب المركز الأول، و4 ملايين ينالها الوصيف.
أما الفريق الحاصل على المركز الثالث فينال مليونين ونصف المليون دولار، وتقل الجوائز المالية تدريجياً بواقع نصف مليون دولار لكل مركز، وهى القيمة التى يحصل عليها صاحب المركز السابع والأخير. السعوديون والمصريون الأكثر شراءً للتذاكر
قال ماجد الصاحب، الأمين العام المساعد للشئون الاستراتيجية فى اتحاد كرة القدم السعودى، خلال المؤتمر الدورى للقطاع الرياضى يوم الخميس الماضى، أى قبل 6 أيام من انطلاق البطولة، إنَّ أكثر الجنسيات شراءً لتذاكر مونديال كأس العالم للأندية، من السعودية، ومصر، والبرازيل، والهند، وإنجلترا.
وأوضح أنه ستقوم حافلات النقل الترددى بنقل الجماهير من موقعين قبل أربع ساعات من بداية كل مباراة، وآخر حافلة ستكون قبل ساعتين من بداية كل مباراة، مشيراً إلى أن 90% من التذاكر تم بيعها بالفعل.
وتم طرح التذاكر بداية من سبتمبر الماضى، بثلاث فئات سعرية هى، 40 و75 و100 ريال سعودى، كذلك الحال بالنسبة لباقات الضيافة التى تضم 3 فئات، هى أجنحة ((سكاى بوكس)) بأسعار تبدأ من 450 إلى 650 ريالاً، وصالات الدرجة الذهبية بأسعار من تبدأ من ألف إلى 4 آلاف ريال.
أما الفئة المتوسطة فهى قرية الضيافة بأسعار تبدأ من 750 إلى 1250 ريالاً، باختلاف المباريات، وتوفر كل باقة مجموعة متنوعة من خيارات الأطعمة والمشروبات وخدمات المعلومات والترفيه والضيافة للمشجعين. ((الاهلى)) خامس القيم السوقية بين أندية البطولة
الأهلى هو أعلى أندية مصر وأفريقيا على مستوى القيمة السوقية للاعبين، بنحو 30.5 مليون يورو، لكنه يأتى خامساً بين الأندية المشاركة لكأس العالم للأندية، خلف مانشستر سيتى الإنجليزى، والاتحاد السعودى، وفلومينينسى البرازيلى، وليون المكسيكى.
فى المقابل يتفوق الأهلى فى القيمة السوقية على أوراوا اليابانى، وأوكلاند سيتى النيوزيلندى، الذى تصل قيمة لاعبيه السوقية إلى 5.3 مليون يورو.
فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، المدعوم إماراتياً، بطل الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا، هو الأعلى قيمة سوقية على مستوى العالم، وليس فقط فى البطولة بنحو 1.26 مليار يورو بحسب موقع ((ترانسفير ماركت))، وهو ما يشكل 81.7% من إجمالى القيمة السوقية للأندية السبعة المشاركة فى البطولة البالغ 1.58 مليار يورو.
كذلك الحال على مستوى اللاعبين فأعلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية فى البطولة هم هالاند، وفودين، ورودى، وألفاريز، وبرناردو سيلفا، وروبن دياز، وجفارديول، وجميعهم يلعبون فى الفريق الملقب بـ ((بلو سكاى)).
وبعيداً عن لاعبى مانشستر سيتى الذين يأتى 15 منهم فى صدارة الأعلى قيمة سوقية بين اللاعبين المشاركين فى البطولة، ونجوم الاتحاد السعودى، وفلومينينسى البرازيلى، يأتى المالى أليو ديانج فى صدارة القيم السوقية بين لاعبى الأهلى بحوالى 4.5 مليون يورو، وهو فى المركز 38 بين لاعبى البطولة.
ثانى لاعبى الأهلى على مستوى القيمة السوقية هو محمد عبدالمنعم الذى بلغت قيمة السوقية 3 ملايين يورو، فى المركز 46 بقائمة أعلى 50 لاعباً بمونديال الأندية قيمة سوقية.
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