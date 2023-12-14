دولارات مونديال الأندية تنتظر“الأهلى” جريدة البورصة

يبدأ النادى الأهلى، بطل دورى أبطال أفريقيا، مشواره ببطولة كأس العالم للأندية بمواجهة الاتحاد السعودى غداً الجمعة، فى مباراة يضمن له الفوز بها تحقيق مليون ونصف المليون دولار، وحتى حال الخسارة فإنه سيحصل على مليون دولار يضيفها لخزينته.

تستضيف مدينة جدة السعودية النسخة رقم 20 من بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجارى، ويشارك فيها الأندية الفائزة بالبطولات الأعلى تصنيفاً فى الاتحادات القارية، وممثل البلد المضيف؛ حيث يشارك إلى جانب نادى الاتحاد السعودى كل من أوكلاند سيتى النيوزيلندى، ومانشستر سيتى الإنجليزى، وأوراوا ريدز اليابانى، والأهلى المصرى، وكلوب ليون المكسيكى وفلومينينسى البرازيلى.

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وكان الاتحاد السعودى لكرة القدم والاتحاد الدولى لكرة القدم ((فيفا)) قد اختارا قط الرمال ((هدَّاف))، ليكون التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية السعودية 2023، التى تقام على ملعبى مدينة الملك عبدالله الرياضية، وستاد الأمير عبدالله الفيصل.

واختار المدرب السويسرى كولر قائمة تضم 23 لاعباً للمشاركة فى البطولة، تضم لحراسة المرمى: محمد الشناوى، حمزة علاء، مصطفى شوبير. الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، على معلول، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد هانى، كريم الدبيس. فى الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى ((أفشة))، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل ((كوكا)). فى الهجوم: محمود عبدالمنعم ((كهربا))، بيرسى تاو، أنتونى موديست.

الأهلى يدخل البطولة وهو يضع فى حساباته، ليس فقط الاعتبارات الرياضية، فهو كذلك يفكر فى الموارد المالية التى يجنيها من المشاركة فى البطولة، فمجرد التواجد يضمن له الحصول على مليون دولار.

وقال سعد شلبى، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، إنَّ النادى يحتاج إلى توفير من مليون إلى مليون و300 ألف دولار شهرياً، رواتب للأجانب فى النادى.

وأضاف: ((العقود واضحة وقوانين الاتحاد الدولى تحظر تغيير عملة الدفع وإلا سنكون عرضة للشكوى، ومشكلة نقص العملة الأجنبية تواجه الجميع، ولكن بالنسبة لنا كأندية وما لدينا هو مال عام فإنَّ شراء العملات الأجنبية أيضاً محظور بالنسبة لنا، وبالتالى مكافآت البطولات الخارجية هى مدخل العملة الأجنبية الوحيد للنادى)).

وأوضح خالد مرتجى، أمين صندوق النادى الأهلى، أن أكبر ضغط يواجه النادى هو توفير العملة الصعبة؛ حيث يحتاج من 14 إلى 15 مليون دولار سنوياً، فى ظل إنفاق 1.3 مليون دولار شهرياً رواتب للاعبين والمدربين الأجانب بخلاف المكافآت المنصوص عليها فى التعاقد.

وأكد أمين صندوق الأهلى، أن فى الظروف الطبيعية لن يشارك الأهلى فى بطولة الدورى الأفريقى؛ لأن توقيتها كان صعباً وجدول المباريات مضغوط مع كثرة رحلات السفر بين تنزانيا وجنوب أفريقيا.

وأضاف ((مرتجى)): ((لكن هذه البطولة تقام خلال 20 يوماً، وتضمن للبطل الحصول على 4 ملايين دولار، ونحن نحتاج كل قرش فى ظل صعوبة توفير السيولة الدولارية)).

ومع خروجه من نصف نهائى دورى السوبر الأفريقى، حصل الأهلى على 1.7 مليون دولار، وهو رقم يساعده فى أزمة الشح الدولارى بالسوق.

وحقق الأهلى من النسخة الماضية لبطولة كأس العالم للأندية التى جرت بالمغرب، مليونى دولار بعدما حصل على المركز الرابع، أما فى نسختى 2020 فجاء فى المركز الثالث، وهو المركز نفسه الذى حققه فى 2021، ليحصل على 2.5 مليون دولار عن كل بطولة.

وبحسب الميزانية الرسمية الصادرة عن النادى، بنهاية العام المالى 2023، حقق الأهلى من النسخة الماضية لمونديال الأندية بالمغرب، 61.4 مليون جنيه بالرغم من تحقيقه المركز الرابع، فى حين أنه جمع 51.6 مليون جنيه من البطولة فى 2022 والتى حقق فيها المركز الثالث، وذلك بسبب تغير سعر الصرف.

ولعب تحقيق الأهلى عوائد مالية من البطولات الخارجية دوراً كبيراً فى نمو إيرادات النادى بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص فى الموسم الماضى، وزادت مكافأة بطولة دورى أبطال أفريقيا التى حصد منها الأهلى عوائد بلغت 117.6 مليون جنيه بفارق 93 مليون جنيه زيادة على العام الماضى، بفضل تحقيق الأهلى اللقب، وزيادة قيمة البطولة، وزيادة سعر الصرف. وحقق النادى الأهلى ما يزيد على 6 ملايين دولار من التتويج بدورى أبطال أفريقيا، والحصول على المركز الرابع فى كأس العالم للأندية.

ويصل إجمالى الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية، بحسب النسخ الماضية نحو 16.5 مليون دولار، يحصل منها طرفا المباراة النهائية على 9 ملايين دولار، بواقع 5 ملايين دولار لصاحب المركز الأول، و4 ملايين ينالها الوصيف.

أما الفريق الحاصل على المركز الثالث فينال مليونين ونصف المليون دولار، وتقل الجوائز المالية تدريجياً بواقع نصف مليون دولار لكل مركز، وهى القيمة التى يحصل عليها صاحب المركز السابع والأخير.

قال ماجد الصاحب، الأمين العام المساعد للشئون الاستراتيجية فى اتحاد كرة القدم السعودى، خلال المؤتمر الدورى للقطاع الرياضى يوم الخميس الماضى، أى قبل 6 أيام من انطلاق البطولة، إنَّ أكثر الجنسيات شراءً لتذاكر مونديال كأس العالم للأندية، من السعودية، ومصر، والبرازيل، والهند، وإنجلترا.

وأوضح أنه ستقوم حافلات النقل الترددى بنقل الجماهير من موقعين قبل أربع ساعات من بداية كل مباراة، وآخر حافلة ستكون قبل ساعتين من بداية كل مباراة، مشيراً إلى أن 90% من التذاكر تم بيعها بالفعل.

وتم طرح التذاكر بداية من سبتمبر الماضى، بثلاث فئات سعرية هى، 40 و75 و100 ريال سعودى، كذلك الحال بالنسبة لباقات الضيافة التى تضم 3 فئات، هى أجنحة ((سكاى بوكس)) بأسعار تبدأ من 450 إلى 650 ريالاً، وصالات الدرجة الذهبية بأسعار من تبدأ من ألف إلى 4 آلاف ريال.

أما الفئة المتوسطة فهى قرية الضيافة بأسعار تبدأ من 750 إلى 1250 ريالاً، باختلاف المباريات، وتوفر كل باقة مجموعة متنوعة من خيارات الأطعمة والمشروبات وخدمات المعلومات والترفيه والضيافة للمشجعين.

الأهلى هو أعلى أندية مصر وأفريقيا على مستوى القيمة السوقية للاعبين، بنحو 30.5 مليون يورو، لكنه يأتى خامساً بين الأندية المشاركة لكأس العالم للأندية، خلف مانشستر سيتى الإنجليزى، والاتحاد السعودى، وفلومينينسى البرازيلى، وليون المكسيكى.

فى المقابل يتفوق الأهلى فى القيمة السوقية على أوراوا اليابانى، وأوكلاند سيتى النيوزيلندى، الذى تصل قيمة لاعبيه السوقية إلى 5.3 مليون يورو.

فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، المدعوم إماراتياً، بطل الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا، هو الأعلى قيمة سوقية على مستوى العالم، وليس فقط فى البطولة بنحو 1.26 مليار يورو بحسب موقع ((ترانسفير ماركت))، وهو ما يشكل 81.7% من إجمالى القيمة السوقية للأندية السبعة المشاركة فى البطولة البالغ 1.58 مليار يورو.

كذلك الحال على مستوى اللاعبين فأعلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية فى البطولة هم هالاند، وفودين، ورودى، وألفاريز، وبرناردو سيلفا، وروبن دياز، وجفارديول، وجميعهم يلعبون فى الفريق الملقب بـ ((بلو سكاى)).

وبعيداً عن لاعبى مانشستر سيتى الذين يأتى 15 منهم فى صدارة الأعلى قيمة سوقية بين اللاعبين المشاركين فى البطولة، ونجوم الاتحاد السعودى، وفلومينينسى البرازيلى، يأتى المالى أليو ديانج فى صدارة القيم السوقية بين لاعبى الأهلى بحوالى 4.5 مليون يورو، وهو فى المركز 38 بين لاعبى البطولة.

ثانى لاعبى الأهلى على مستوى القيمة السوقية هو محمد عبدالمنعم الذى بلغت قيمة السوقية 3 ملايين يورو، فى المركز 46 بقائمة أعلى 50 لاعباً بمونديال الأندية قيمة سوقية.