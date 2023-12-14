هبوط الأسهم اليابانية مع ارتفاع الين لأعلى مستوياته منذ أغسطس جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، في ظل الارتفاع الكبير في قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية عقب تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، وإشارته لقرب انتهاء دورة التشديد النقدي.

وهبط مؤشر“نيكي” بنسبة 0.73% إلى 32686 نقطة عند الإغلاق، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.43% إلى 2321 نقطة.

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وقال“تاكيهيكو ماسوزاوا” رئيس قسم التداول لدى“فيليب سيكيورتيز اليابان” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن الأسهم اليابانية تراجعت بسبب قوة الين، وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إثر النبرة التيسيرية بدرجة أكثر من المتوقع للاحتياطي الفيدرالي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات مجلس الوزراء الياباني التي صدرت اليوم، ارتفاع الطلبيات الأساسية للآلات – التي تعد مؤشراً رئيسياً للإنفاق الرأسمالي خلال 6 أشهر إلى 9 أشهر قادمة – بنسبة 0.7% في أكتوبر على أساس شهري، لتستمر في الزيادة للشهر الثاني على التوالي، وتتجاوز التوقعات عند انخفاض بنسبة 0.5% خلال نفس الفترة.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.82% إلى 141.70 ين.





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