هبوط الأسهم اليابانية مع ارتفاع الين لأعلى مستوياته منذ أغسطس جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، في ظل الارتفاع الكبير في قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية عقب تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، وإشارته لقرب انتهاء دورة التشديد النقدي.
وهبط مؤشر“نيكي” بنسبة 0.73% إلى 32686 نقطة عند الإغلاق، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.43% إلى 2321 نقطة.
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وقال“تاكيهيكو ماسوزاوا” رئيس قسم التداول لدى“فيليب سيكيورتيز اليابان” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن الأسهم اليابانية تراجعت بسبب قوة الين، وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إثر النبرة التيسيرية بدرجة أكثر من المتوقع للاحتياطي الفيدرالي.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات مجلس الوزراء الياباني التي صدرت اليوم، ارتفاع الطلبيات الأساسية للآلات – التي تعد مؤشراً رئيسياً للإنفاق الرأسمالي خلال 6 أشهر إلى 9 أشهر قادمة – بنسبة 0.7% في أكتوبر على أساس شهري، لتستمر في الزيادة للشهر الثاني على التوالي، وتتجاوز التوقعات عند انخفاض بنسبة 0.5% خلال نفس الفترة.
وانخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.82% إلى 141.70 ين.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107596761
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