مجلس النواب الأمريكي يفتح تحقيقًا لعزل الرئيس بايدن جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار بدء التحقيق الذي قد يفضي لعزل الرئيس جو بايدن.

وقال الجمهوريون في لجنة القواعد بمجلس النواب، الذين وافقوا على تقديم القرار، وفقا لقناة“الحرة” الفضائية، الأمريكية مساء الأربعاء، إن هذه الخطوة جاءت ردا على مماطلة إدارة بايدن في تسليم الوثائق المتعلقة بالأنشطة التجارية المثيرة للجدل لابنه هانتر، وهي اتهامات يعتبرها حلفاء الرئيس الديمقراطيون واهية.

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ويأتي التصويت في الوقت الذي تحدى فيه نجل الرئيس، هانتر بايدن، أمر استدعاء المحقق الجمهوري للإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة اليوم، في الوقت الذي جدد فيه استعداده للإدلاء بشهادته علنا كجزء من التحقيق الذي يقوده الحزب الجمهوري.

وقال كبار المحققين الجمهوريين إنهم سيبدأون إجراءات ازدراء ضد هانتر بايدن لعدم حضوره جلسة الإفادة.

من جهتها، أفادت مصادر إعلامية أمريكية، بأنه حتى هذه اللحظة، لم يكن لدى الجمهوريين في مجلس النواب الدعم الكافي لإجراء تصويت كامل وسط تحقيقهم المستمر حول ما إذا كان الرئيس بايدن قد ارتكب جريمة تستوجب عزله في ما يتعلق بمعاملات عائلته التجارية، في الوقت الذي يواصل فيه البيت الأبيض إنكار اتهامات الحزب الجمهوري.

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