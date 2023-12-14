Thursday, 14 December 2023 07:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


“الإفريقي للتنمية” يوافق على إقراض تونس 82 مليون يورو جريدة البورصة

12/14/2023 7:43:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على إقراض تونس 81.9 مليون يورو لتمويل مشروع يتعلق بتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة.

وأوضحت الوكالة الأنباء التونسية أن المشروع الذي يستهدفه هذا القرض، يهدف أيضا إلى جعل مياه الصرف الصحي المعالجة، متوافقة مع معايير إعادة استخدامها، وإلى تمكين تونس من بناء قدرة على التكيف مع تغير المناخ.

موضوعات متعلقة اقتصاد الصين مهدد بالانكماش مع تراجع الإنتاج الصناعي والعقارات الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقب قرار بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي آبل تطرح تحديثًا أمنيًا لحماية بيانات أجهزة آيفون في حال السرقة

ولفتت في هذا الصدد، إلى أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تحسين أداء المعالجة والطاقة من خلال تجديد المعدات الكهروميكانيكية والكهربائية واستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في 19 محطة لمعالجة المياه في 11 محافظة تونسية.

كما يهدف هذا المشروع الذي ستنطلق أعماله في العام 2024، إلى تحسين التوازن المائي، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين نوعية الحياة لأكثر من 670 ألف شخص.

MENAFN14122023000202011048ID1107596759

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث