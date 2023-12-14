“الإفريقي للتنمية” يوافق على إقراض تونس 82 مليون يورو جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على إقراض تونس 81.9 مليون يورو لتمويل مشروع يتعلق بتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة.

وأوضحت الوكالة الأنباء التونسية أن المشروع الذي يستهدفه هذا القرض، يهدف أيضا إلى جعل مياه الصرف الصحي المعالجة، متوافقة مع معايير إعادة استخدامها، وإلى تمكين تونس من بناء قدرة على التكيف مع تغير المناخ.

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ولفتت في هذا الصدد، إلى أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تحسين أداء المعالجة والطاقة من خلال تجديد المعدات الكهروميكانيكية والكهربائية واستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في 19 محطة لمعالجة المياه في 11 محافظة تونسية.

كما يهدف هذا المشروع الذي ستنطلق أعماله في العام 2024، إلى تحسين التوازن المائي، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين نوعية الحياة لأكثر من 670 ألف شخص.