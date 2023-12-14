“الإفريقي للتنمية” يوافق على إقراض تونس 82 مليون يورو جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على إقراض تونس 81.9 مليون يورو لتمويل مشروع يتعلق بتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة.
وأوضحت الوكالة الأنباء التونسية أن المشروع الذي يستهدفه هذا القرض، يهدف أيضا إلى جعل مياه الصرف الصحي المعالجة، متوافقة مع معايير إعادة استخدامها، وإلى تمكين تونس من بناء قدرة على التكيف مع تغير المناخ.
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ولفتت في هذا الصدد، إلى أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تحسين أداء المعالجة والطاقة من خلال تجديد المعدات الكهروميكانيكية والكهربائية واستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في 19 محطة لمعالجة المياه في 11 محافظة تونسية.
كما يهدف هذا المشروع الذي ستنطلق أعماله في العام 2024، إلى تحسين التوازن المائي، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين نوعية الحياة لأكثر من 670 ألف شخص.
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