&E توقع اتفاقية شراء ملزمة للاستحواذ بالكامل على تيلينور الباكستانية جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات &e أن شركة الاتصالات الباكستانية التي تمتلك فيها حصة فعلية تبلغ نسبتها 23.4% قد وقعت اتفاقية شراء ملزمة مع شركة Telenor ASA للاستحواذ على 100% من شركة تيلينور الباكستانية (Telenor Pakistan) مقابل 108 مليارات روبية باكستانية استنادا للقيمة الكلية للشركة وعلى أساس نقدي خال من الديون.

وأوضحت المجموعة في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الصفقة توفر فرصة للاندماج بين المشغلين الحاليين في سوق الاتصالات الباكستاني، ما يعزز من فرص تحسين النظرة المستقبلية لقطاع الاتصالات على المدى الطويل.

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وبينت أن الصفقة ستؤدي إلى تحسين قدرات الشركتين المدمجتين وتؤدي إلى تحسين التغطية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتمكن الوصول على نطاق أوسع إلى حلول الاتصالات للشركات مع دعم النمو الاقتصادي لباكستان.

وأضافت أنها ستعزز مكانة شركة الاتصالات الباكستانية (PTCL) كمشغل رائد في مجال الهاتف المحمول، والثابت والتمويل المصغر لما يفوق 70 مليون عميل، عند إتمام الصفقة.

وأشارت إلى أن أصول البنية التحتية المجمعة لكلتا الشركتين تعد متكاملة، ما سينتج عن الدمج قيمة في عمليات التآزر بشكل رئيسي من الشبكات.

وأكدت مجموعة الإمارات للاتصالات &e أن هذه الصفقة تتماشى مع طموحها الاستراتيجي لتعزيز النمو في قطاع الاتصالات الدولية (&e إنترناشيونال).

وقدرت التأثير المالي للصفقة على القوائم المالية لقطاع &e إنترناشيونال بزيادة تقارب 8% من إجمالي الإيرادات و7% من إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بناء على البيانات المالية لفترة الاثني عشر شهرا الأخيرة المنتهية في سبتمبر 2023.

ونوهت إلى أن تمويل الصفقة سيتم عن طريق الدين من خلال شركة PTCL، وأن إتمامها يخضع لاستيفاء الموافقات التنظيمية وعدد من الشروط والإجراءات العادية.

وأكدت أنه سيتم إعلام السوق بأية تطورات هامة حول هذا الموضوع، وذلك وفقا لقواعد وقوانين سوق الأوراق المالية المعمول بها.

يشار إلى أن شركة تيلينور الباكستانية تعتبر مشغل هاتف محمول بارز في باكستان تخدم ما يقارب 45 مليون مشترك مع إيرادات معلنة بلغت 112 مليار روبية باكستانية وهامش ربح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء نسبته 43 %، استنادا إلى التقارير المالية لفترة الاثني عشر شهرا الأخيرة المنتهية في سبتمبر 2023.





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