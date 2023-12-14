&E توقع اتفاقية شراء ملزمة للاستحواذ بالكامل على تيلينور الباكستانية جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات &e أن شركة الاتصالات الباكستانية التي تمتلك فيها حصة فعلية تبلغ نسبتها 23.4% قد وقعت اتفاقية شراء ملزمة مع شركة Telenor ASA للاستحواذ على 100% من شركة تيلينور الباكستانية (Telenor Pakistan) مقابل 108 مليارات روبية باكستانية استنادا للقيمة الكلية للشركة وعلى أساس نقدي خال من الديون.
وأوضحت المجموعة في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الصفقة توفر فرصة للاندماج بين المشغلين الحاليين في سوق الاتصالات الباكستاني، ما يعزز من فرص تحسين النظرة المستقبلية لقطاع الاتصالات على المدى الطويل.
موضوعات متعلقة
اقتصاد الصين مهدد بالانكماش مع تراجع الإنتاج الصناعي والعقارات الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقب قرار بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي آبل تطرح تحديثًا أمنيًا لحماية بيانات أجهزة آيفون في حال السرقة
وبينت أن الصفقة ستؤدي إلى تحسين قدرات الشركتين المدمجتين وتؤدي إلى تحسين التغطية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتمكن الوصول على نطاق أوسع إلى حلول الاتصالات للشركات مع دعم النمو الاقتصادي لباكستان.
وأضافت أنها ستعزز مكانة شركة الاتصالات الباكستانية (PTCL) كمشغل رائد في مجال الهاتف المحمول، والثابت والتمويل المصغر لما يفوق 70 مليون عميل، عند إتمام الصفقة.
وأشارت إلى أن أصول البنية التحتية المجمعة لكلتا الشركتين تعد متكاملة، ما سينتج عن الدمج قيمة في عمليات التآزر بشكل رئيسي من الشبكات.
وأكدت مجموعة الإمارات للاتصالات &e أن هذه الصفقة تتماشى مع طموحها الاستراتيجي لتعزيز النمو في قطاع الاتصالات الدولية (&e إنترناشيونال).
وقدرت التأثير المالي للصفقة على القوائم المالية لقطاع &e إنترناشيونال بزيادة تقارب 8% من إجمالي الإيرادات و7% من إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بناء على البيانات المالية لفترة الاثني عشر شهرا الأخيرة المنتهية في سبتمبر 2023.
ونوهت إلى أن تمويل الصفقة سيتم عن طريق الدين من خلال شركة PTCL، وأن إتمامها يخضع لاستيفاء الموافقات التنظيمية وعدد من الشروط والإجراءات العادية.
وأكدت أنه سيتم إعلام السوق بأية تطورات هامة حول هذا الموضوع، وذلك وفقا لقواعد وقوانين سوق الأوراق المالية المعمول بها.
يشار إلى أن شركة تيلينور الباكستانية تعتبر مشغل هاتف محمول بارز في باكستان تخدم ما يقارب 45 مليون مشترك مع إيرادات معلنة بلغت 112 مليار روبية باكستانية وهامش ربح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء نسبته 43 %، استنادا إلى التقارير المالية لفترة الاثني عشر شهرا الأخيرة المنتهية في سبتمبر 2023.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107596758
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.