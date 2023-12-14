هونج كونج تُثبت سعر الفائدة عند 5.75% بعد قرار“الفيدرالي جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أبقت سلطة النقد في هونج كونج سعر الفائدة الأساسي عند 5.75%، اليوم الخميس، بعد أن حافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة الخاص به، وأعطى أوضح إشارة حتى الآن على أن حملته القوية لرفع أسعار الفائدة قد انتهت.
ارتفعت تكاليف الاقتراض في هونج كونج في العامين الماضيين، حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة لمحاربة التضخم. يتحرك المعدل الأساسي لسعر الفائدة في المدينة بالتوافق مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، نظرا لأن العملة المحلية مرتبطة بالدولار الأميركي.
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المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107596757
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