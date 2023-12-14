هونج كونج تُثبت سعر الفائدة عند 5.75% بعد قرار“الفيدرالي جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أبقت سلطة النقد في هونج كونج سعر الفائدة الأساسي عند 5.75%، اليوم الخميس، بعد أن حافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة الخاص به، وأعطى أوضح إشارة حتى الآن على أن حملته القوية لرفع أسعار الفائدة قد انتهت.

ارتفعت تكاليف الاقتراض في هونج كونج في العامين الماضيين، حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة لمحاربة التضخم. يتحرك المعدل الأساسي لسعر الفائدة في المدينة بالتوافق مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، نظرا لأن العملة المحلية مرتبطة بالدولار الأميركي.

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