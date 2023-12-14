القروض المقومة بعملة الصين تزيد 21.6 تريليون يوان في 11 شهرا جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت القروض المقومة باليوان في الصين بمقدار 21.58 تريليون يوان (نحو 3.03 تريليون دولار) في الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام.

وفي نوفمبر الماضي وحده، ارتفعت القروض المقومة باليوان بمقدار 1.09 تريليون يوان، وفقا لبيانات البنك المركزي الصيني.

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وارتفع المعروض النقدي M2، وهو مقياس واسع للمعروض النقدي يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 291.2 تريليون يوان في نهاية نوفمبر.

وكان معدل النمو أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عما كان عليه في نهاية أكتوبر الاضي، وأقل بمقدار 2.4 نقطة مئوية عما كان عليه في نهاية نوفمبر من العام الماضي.

وبلغ المعروض النقدي M1، الذي يغطي النقد المتداول بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب، 67.59 تريليون يوان في نهاية نوفمبر، بزيادة 1.3% على أساس سنوي.

وارتفع المعروض النقدي M0، وهو مقدار النقد المتداول، بنسبة 10.4% عن العام الماضي إلى 11.02 تريليون يوان في نهاية الشهر الماضي.

وبلغ التمويل الاجتماعي المضاف حديثا، وهو مقياس للأموال التي يتلقاها الأفراد والشركات غير المالية من النظام المالي، 33.65 تريليون يوان خلال الأشهر الـ11 الأولى، بزيادة 2.79 تريليون يوان عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفي نهاية نوفمبر، ارتفعت القروض غير المسددة المقومة باليوان، بنسبة 10.2% على أساس سنوي لتصل إلى 284.18 تريليون يوان.