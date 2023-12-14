القروض المقومة بعملة الصين تزيد 21.6 تريليون يوان في 11 شهرا جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت القروض المقومة باليوان في الصين بمقدار 21.58 تريليون يوان (نحو 3.03 تريليون دولار) في الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام.
وفي نوفمبر الماضي وحده، ارتفعت القروض المقومة باليوان بمقدار 1.09 تريليون يوان، وفقا لبيانات البنك المركزي الصيني.
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وارتفع المعروض النقدي M2، وهو مقياس واسع للمعروض النقدي يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 291.2 تريليون يوان في نهاية نوفمبر.
وكان معدل النمو أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عما كان عليه في نهاية أكتوبر الاضي، وأقل بمقدار 2.4 نقطة مئوية عما كان عليه في نهاية نوفمبر من العام الماضي.
وبلغ المعروض النقدي M1، الذي يغطي النقد المتداول بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب، 67.59 تريليون يوان في نهاية نوفمبر، بزيادة 1.3% على أساس سنوي.
وارتفع المعروض النقدي M0، وهو مقدار النقد المتداول، بنسبة 10.4% عن العام الماضي إلى 11.02 تريليون يوان في نهاية الشهر الماضي.
وبلغ التمويل الاجتماعي المضاف حديثا، وهو مقياس للأموال التي يتلقاها الأفراد والشركات غير المالية من النظام المالي، 33.65 تريليون يوان خلال الأشهر الـ11 الأولى، بزيادة 2.79 تريليون يوان عن نفس الفترة من العام الماضي.
وفي نهاية نوفمبر، ارتفعت القروض غير المسددة المقومة باليوان، بنسبة 10.2% على أساس سنوي لتصل إلى 284.18 تريليون يوان.
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